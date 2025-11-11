NVCleanstall для Windows
NVCleanstall — программа для гибкой установки драйверов графических карт NVIDIA. Предоставляет возможность выбирать, какие компоненты пакета драйвера будут установлены, что позволяет исключить ненужные элементы и уменьшить нагрузку на систему. Утилита ориентирована на пользователей, которые хотят контролировать процесс обновления драйверов без обязательной авторизации в GeForce Experience и установки дополнительных сервисов, которые могут снижать производительность компьютера.
Приложение не требует инсталляции и запускается сразу после загрузки. Интерфейс выполнен в одном окне, где пользователю предлагается несколько вариантов настройки процесса. Можно автоматически определить оптимальную версию драйвера для установленного оборудования или вручную выбрать нужный релиз. Что особенно полезно для владельцев старых систем, где последние версии драйверов могут работать нестабильно или не поддерживаться. Также предусмотрена возможность установки драйвера из уже имеющегося локального пакета.
NVCleanstall позволяет избежать установки компонентов телеметрии, рекламных модулей и вспомогательных сервисов NVIDIA, которые часто включаются по умолчанию при стандартной установке. Данное решение может использоваться в домашних условиях и специалистами, которым требуется оптимизировать систему для определённых задач, таких как игры, графическая работа или вычислительные операции.
Основные возможности NVCleanstall:
- Автоматически определяет модель видеокарты и подбирает подходящий версии драйвера.
- Дает возможность ручного выбора версии драйвера при необходимости.
- Выполняет установку драйверов из локально сохранённых файлов.
- Позволяет исключить отдельные компоненты драйверов из процесса установки.
- Дает возможность отказаться от установки телеметрии и других необязательных сервисов.
- Подходит для работы со старыми и новыми системами.
- Предлагает удобный интерфейс с пошаговой настройкой параметров установки.
