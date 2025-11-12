Kingdom Wars 2 для Android
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 10
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.1.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Springcomes
|Категория:
|Стратегии
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 6 | Статистика
|Размер:
|63.29 Мб
Kingdom Wars 2 — стратегия, в которой пользователю предстоит развивать своё королевство, управлять армией и принимать тактические решения на различных этапах сражений. Проект продолжает серию игр «Войны королевств», сохраняет основные принципы стратегического геймплея и добавляет новые элементы прогрессии и взаимодействия между персонажами.
Игра объединяет элементы стратегии и ролевой механики, где каждое решение игрока влияет на развитие армии и исход битв. В распоряжении пользователя находятся десятки персонажей с уникальными характеристиками и внешним видом, который изменяется по мере роста уровня. Система этапов включает в себя несколько режимов, среди которых присутствуют стандартные сценарные задания и бесконечные сражения, рассчитанные на длительное развитие тактических навыков.
В процессе прохождения игрок может находить скрытые трофеи, открывать дополнительные возможности и активировать бонусные эффекты, повышающие боевые характеристики армии. Проект рассчитан на пользователей, которые интересуются пошаговыми и тактическими играми, где важны продуманное управление ресурсами и стратегическое мышление.
Основные возможности Kingdom Wars 2:
- Предлагает различные игровые этапы: сценарный и бесконечный режимы.
- Содержит 100 уникальных боевых единиц с индивидуальными характеристиками.
- Использует изменяемые скины персонажей в зависимости от их уровня развития.
- Предусматривает возможность поиска и активации скрытых сокровищ на каждом этапе.
- Оснащен системой бонусов и усилений, которые влияют на эффективность армии.
- Предлагает тактическое использование трёх предметов для атаки, защиты и поддержки.
- Предлагает развитие стратегии через баланс между наступательными и оборонительными действиями.
