Описание
Оценка: 3.50/5 голосов - 10
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.1.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Стратегии
Загрузок (сегодня/всего):1 / 6 | Статистика
Размер:63.29 Мб
Kingdom Wars 2 — стратегия, в которой пользователю предстоит развивать своё королевство, управлять армией и принимать тактические решения на различных этапах сражений. Проект продолжает серию игр «Войны королевств», сохраняет основные принципы стратегического геймплея и добавляет новые элементы прогрессии и взаимодействия между персонажами.

Игра объединяет элементы стратегии и ролевой механики, где каждое решение игрока влияет на развитие армии и исход битв. В распоряжении пользователя находятся десятки персонажей с уникальными характеристиками и внешним видом, который изменяется по мере роста уровня. Система этапов включает в себя несколько режимов, среди которых присутствуют стандартные сценарные задания и бесконечные сражения, рассчитанные на длительное развитие тактических навыков.

В процессе прохождения игрок может находить скрытые трофеи, открывать дополнительные возможности и активировать бонусные эффекты, повышающие боевые характеристики армии. Проект рассчитан на пользователей, которые интересуются пошаговыми и тактическими играми, где важны продуманное управление ресурсами и стратегическое мышление.

Основные возможности Kingdom Wars 2:

  • Предлагает различные игровые этапы: сценарный и бесконечный режимы.
  • Содержит 100 уникальных боевых единиц с индивидуальными характеристиками.
  • Использует изменяемые скины персонажей в зависимости от их уровня развития.
  • Предусматривает возможность поиска и активации скрытых сокровищ на каждом этапе.
  • Оснащен системой бонусов и усилений, которые влияют на эффективность армии.
  • Предлагает тактическое использование трёх предметов для атаки, защиты и поддержки.
  • Предлагает развитие стратегии через баланс между наступательными и оборонительными действиями.
