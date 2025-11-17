Castbox для Android
Castbox — приложение для прослушивания подкастов, интернет-радио и аудиокниг с удобными инструментам для организации аудио-контента. Предоставляет доступ к широкому каталогу каналов, поддерживает загрузку выпусков, работает в офлайн-режиме и обеспечивает простую навигацию между категориями. Интерфейс построен таким образом, чтобы пользователь мог быстро находить нужные материалы, переходить между разделами и управлять подписками.
Программа поддерживает синхронизацию через облако, что позволяет использовать его на нескольких устройствах без потери текущих настроек. Функция импорта OPML облегчает перенос подписок из других программ, что делает переход на Castbox максимально простым. Среди дополнительных возможностей: интеграция со смарт-динамиками, поддержка Chromecast и Android Auto. Castbox подходит любителям подкастов и пользователям, которые используют аудиоматериалы для обучения или отдыха.
Основные возможности Castbox:
- Импортирует подписки через OPML для переноса данных из других приложений.
- Предоставляет доступ к более чем миллиону каналов и большой библиотеке контента.
- Дает возможность потокового прослушивания или загрузки более 95 миллионов выпусков.
- Поддерживает подкасты на 70 языках и обеспечивает доступ к подборкам в 16 тематических категориях.
- Использует облачную синхронизацию подписок и истории прослушивания между устройствами.
- Поддерживает голосовые и смарт-устройства, в том числе Google Home и Amazon Alexa.
- Работает с Android Auto, чтобы обеспечить работу приложения во время поездок.
- Совместим с Chromecast для вывода звука на телевизор или внешний динамик.
