Castbox — приложение для прослушивания подкастов, интернет-радио и аудиокниг с удобными инструментам для организации аудио-контента. Предоставляет доступ к широкому каталогу каналов, поддерживает загрузку выпусков, работает в офлайн-режиме и обеспечивает простую навигацию между категориями. Интерфейс построен таким образом, чтобы пользователь мог быстро находить нужные материалы, переходить между разделами и управлять подписками.

Программа поддерживает синхронизацию через облако, что позволяет использовать его на нескольких устройствах без потери текущих настроек. Функция импорта OPML облегчает перенос подписок из других программ, что делает переход на Castbox максимально простым. Среди дополнительных возможностей: интеграция со смарт-динамиками, поддержка Chromecast и Android Auto. Castbox подходит любителям подкастов и пользователям, которые используют аудиоматериалы для обучения или отдыха.

Основные возможности Castbox: