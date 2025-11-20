Pexels для Android

Pexels — платформа со доступом к большой библиотеке бесплатных фото- и видеоматериалов в высоком качестве. Контент формируется международным сообществом фотографов, которые публикуют свои работы для свободного использования. Материалы можно применять в проектах любого формата: визуальное оформление, презентации, публикации в социальных сетях или личные коллекции.

Приложение помогает быстро найти разнообразные изображения и видео благодаря сочетанию алгоритмической выдачи и ручной модерации. База регулярно обновляется: ежедневно добавляются новые материалы, что обеспечивает наличие актуального и качественного визуального контента. Кроме того, приложение дает возможность авторам делиться собственными работами, следить за их популярностью и взаимодействовать с сообществом Pexels.

Pexels поддерживает создание персональных коллекций. Этот инструмент помогает организовывать материалы и хранить их на разных устройствах через учетную запись. Также предусмотрена возможность выражать поддержку авторам, например, через благодарности или пожертвования.

Основные возможности Pexels:

  • Предоставляет доступ к обширной библиотеке фото и видео высокого разрешения.
  • Разрешает использовать материалы в личных и профессиональных проектах.
  • Обеспечивает удобный поиск с использованием алгоритмов и ручной модерации.
  • Гарантирует регулярные обновления контента, включая ежедневные публикации.
  • Дает возмодность загружать собственные работы и отслеживать их статистику.
  • Предлагает активное взаимодействие с сообществом фотографов Pexels.
  • Позволяет формировать персональные коллекции и хранить материалы на разных устройствах.
  • Использует инструменты для поддержки авторов через донаты или упоминания
