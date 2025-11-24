My Biorhythms для Android

My Biorhythms — приложение помогает рассчитать индивидуальные биоритмы на выбранную дату и отобразить их в удобной графической форме. Сервис помогает анализировать физическое, эмоциональное и интеллектуальное состояние пользователя в зависимости от текущей фазы каждого ритма. Предоставляет подробный график колебаний и позволяет отслеживать динамику на протяжении месяца.

Программа поддерживает работу с несколькими профилями, что дает возможность сохранить данные друзей и близких. Для каждого профиля доступен расчёт совместимости биоритмов, что помогает оценить благоприятные или более сложные периоды взаимодействия. Интерфейс разработан таким образом, чтобы всё необходимое отображалось наглядно и без лишних действий, также можно активировать напоминания, виджет для рабочего стола и возможность быстрого обмена результатами.

Основные возможности My Biorhythms:

  • Рассчитывает биоритмы на выбранную дату и отображает их на графике.
  • Помогает отслеживать позитивные, негативные и критические фазы каждого ритма.
  • Предоставляет подробное описание физического (23 дня), эмоционального (28 дней) и интеллектуального (33 дня) циклов.
  • Дает возможность проанализировать совместимости биоритмов между пользователями.
  • Предусматривает установку виджета на главный экран и настройку уведомлений о важных днях и критических точках.
  • Позволяет добавить неограниченное количество друзей и родственников.
