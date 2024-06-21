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Сонник Большая Книга Снов для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.240217.release | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Биоритмы, сонники
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:17.57 Мб
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Приложение Сонник Большая Книга Снов представляет собой комплексное средство для интерпретации и анализа сновидений, совмещающее функции большого сонника и дневника сновидений. Если вы стремитесь понять, что означает ваш сон и какие события он может предвещать, это приложение станет вашим надежным помощником.

Основной функционал приложения включает возможность ввода ключевого слова из вашего сна в поле поиска одного из словарей-толкований. Вы также можете воспользоваться глобальным поиском по всем доступным сонникам, чтобы найти наиболее подходящее значение. "Сонник Большая Книга Снов" включает толкования из множества популярных источников, таких как Сонник Миллера, Сонник Фрейда, Сонник Лонго и других.

Кроме того, пользователи могут сохранять отдельные трактовки снов в "Избранное" для быстрого доступа в любое время. Уникальной функцией приложения является возможность подсказывать значение сна в зависимости от даты. Программа работает в оффлайн режиме, что делает её доступной в любое время без необходимости подключения к интернету.

Список основных возможностей приложения Сонник Большая Книга Снов:

  • Красивый и интуитивно понятный интерфейс.
  • Быстрый поиск нужного слова.
  • Автоподсказка при вводе.
  • Алфавитный указатель.
  • Поиск по отдельному словарю.
  • Глобальный поиск по всем сонникам.
  • Возможность делиться значениями снов с друзьями и близкими.
  • Оффлайн режим работы.
  • Личный дневник сновидений с возможностью сохранения ощущений и переживаний.
  • Навигация по календарю для отслеживания сновидений за неделю, месяц, год.
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