Horoscope of the century — приложение предоставляет структурированную астрологическую и нумерологическую информацию, основанную на дате рождения. Сервис объединяет несколько функциональных модулей: ежедневные гороскопы, анализ совместимости знаков зодиака, нумерологические расчёты и персональные прогнозы. Интерфейс приложения построен таким образом, чтобы доступ к основным разделам был быстрым, понятным и удобным.

Программа предоставляет ежедневные обновления гороскопов: общие тенденции, вопросы отношений, карьерные процессы и состояние эмоционального баланса. Дополнительно реализован инструмент для отслеживания времени до дня рождения и подсчёта количества прожитых дней. Модуль совместимости позволяет сравнить разные знаки зодиака и определить, насколько гармонично они совпадают по основным характеристикам. Также содержит блок нумерологии, в котором рассчитывается влияние имени и даты рождения на личные качества и вероятные жизненные направления.

Основные возможности Horoscope of the century: