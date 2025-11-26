Horoscope of the century для Android
Horoscope of the century — приложение предоставляет структурированную астрологическую и нумерологическую информацию, основанную на дате рождения. Сервис объединяет несколько функциональных модулей: ежедневные гороскопы, анализ совместимости знаков зодиака, нумерологические расчёты и персональные прогнозы. Интерфейс приложения построен таким образом, чтобы доступ к основным разделам был быстрым, понятным и удобным.
Программа предоставляет ежедневные обновления гороскопов: общие тенденции, вопросы отношений, карьерные процессы и состояние эмоционального баланса. Дополнительно реализован инструмент для отслеживания времени до дня рождения и подсчёта количества прожитых дней. Модуль совместимости позволяет сравнить разные знаки зодиака и определить, насколько гармонично они совпадают по основным характеристикам. Также содержит блок нумерологии, в котором рассчитывается влияние имени и даты рождения на личные качества и вероятные жизненные направления.
Основные возможности Horoscope of the century:
- Предоставляет ежедневные обновления любовного, карьерного и wellness-гороскопам.
- Определяет совместимость знаков зодиака и дает прогнозы на сегодня, завтра и неделю вперёд.
- Составляет оценку личностных характеристик по дате рождения.
- Дает возможность составить нумерологический анализ имени.
- Предлагает виджет, отображающий оставшееся время до дня рождения и количество прожитых дней.
- Дает выбор из нескольких тем оформления и настройки интерфейса под индивидуальные предпочтения.
- Предлагает удобный интерфейс, плавную анимацию и кнопку быстрого обмена информацией.
- Использует систему напоминаний о новых гороскопах.
Сервис объединяет гороскопы, совместимость и нумерологические расчёты. Предлагает...
