Описание
Категория:Мистика, гадания, оккультизм
Horoscope of the century — приложение предоставляет структурированную астрологическую и нумерологическую информацию, основанную на дате рождения. Сервис объединяет несколько функциональных модулей: ежедневные гороскопы, анализ совместимости знаков зодиака, нумерологические расчёты и персональные прогнозы. Интерфейс приложения построен таким образом, чтобы доступ к основным разделам был быстрым, понятным и удобным.

Программа предоставляет ежедневные обновления гороскопов: общие тенденции, вопросы отношений, карьерные процессы и состояние эмоционального баланса. Дополнительно реализован инструмент для отслеживания времени до дня рождения и подсчёта количества прожитых дней. Модуль совместимости позволяет сравнить разные знаки зодиака и определить, насколько гармонично они совпадают по основным характеристикам. Также содержит блок нумерологии, в котором рассчитывается влияние имени и даты рождения на личные качества и вероятные жизненные направления.

Основные возможности Horoscope of the century:

  • Предоставляет ежедневные обновления любовного, карьерного и wellness-гороскопам.
  • Определяет совместимость знаков зодиака и дает прогнозы на сегодня, завтра и неделю вперёд.
  • Составляет оценку личностных характеристик по дате рождения.
  • Дает возможность составить нумерологический анализ имени.
  • Предлагает виджет, отображающий оставшееся время до дня рождения и количество прожитых дней.
  • Дает выбор из нескольких тем оформления и настройки интерфейса под индивидуальные предпочтения.
  • Предлагает удобный интерфейс, плавную анимацию и кнопку быстрого обмена информацией.
  • Использует систему напоминаний о новых гороскопах.
