Таинственные места для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Pioneer development
|Категория:
|Мистика, гадания, оккультизм
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 108 | Статистика
|Размер:
|16.16 Мб
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Таинственные места – настоящая энциклопедия таинственных и мрачных мест на нашей планете.
Зачастую, легенды, предания и суеверия, связанные с каким-либо местом, основываются на пугающих и кровавых событиях, которые там произошли.
География включает все континенты, включая регионы Тихого океана, Антарктику и другие места. В приложении вы увидите фотографию и подробное описание событий, которые происходили в этих местах.
Узнайте, какие события проходили в мрачном лесу возле Проклятого ручья, какие тайны хранит Подгорецкий замок, что происходило на заброшенном Острове Хашима и многие другие тайны нашего мира.
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