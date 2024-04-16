Таинственные места для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Мистика, гадания, оккультизм
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 108 | Статистика
Размер:16.16 Мб
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Таинственные места – настоящая энциклопедия таинственных и мрачных мест на нашей планете.

Зачастую, легенды, предания и суеверия, связанные с каким-либо местом, основываются на пугающих и кровавых событиях, которые там произошли.

География включает все континенты, включая регионы Тихого океана, Антарктику и другие места. В приложении вы увидите фотографию и подробное описание событий, которые происходили в этих местах.

Узнайте, какие события проходили в мрачном лесу возле Проклятого ручья, какие тайны хранит Подгорецкий замок, что происходило на заброшенном Острове Хашима и многие другие тайны нашего мира.

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