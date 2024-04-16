Таинственные места – настоящая энциклопедия таинственных и мрачных мест на нашей планете.

Зачастую, легенды, предания и суеверия, связанные с каким-либо местом, основываются на пугающих и кровавых событиях, которые там произошли.

География включает все континенты, включая регионы Тихого океана, Антарктику и другие места. В приложении вы увидите фотографию и подробное описание событий, которые происходили в этих местах.

Узнайте, какие события проходили в мрачном лесу возле Проклятого ручья, какие тайны хранит Подгорецкий замок, что происходило на заброшенном Острове Хашима и многие другие тайны нашего мира.