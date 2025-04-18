BabyGenerator Guess baby face для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.76 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Мистика, гадания, оккультизм
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:6.38 Мб
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BabyGenerator Guess baby face — приложение для моделирования внешности будущего ребенка на основе анализа фотографий родителей. Программа работает на базе ИИ, определяет и сопоставляет черты лица на загруженных изображениях. Пользователям нужно знать, что готовые изображения являются лишь возможной визуальной интерпретацией и могут не совпадать с реальностью.

Чтобы получить результат достаточно выбрать фотографии двух людей, указать предполагаемый пол и возраст будущего ребенка и нажать кнопку. В течение нескольких секунд программа создаст изображение, которое можно сохранить, использовать в фотоколлажах или отправить другим пользователям.

Основные возможности приложения BabyGenerator Guess baby face:

  • Прогноз внешности будущего ребенка на основе фото родителей.
  • Простая пошаговая процедура для моделирования внешности ребенка.
  • Выбор пола и возраста потенциального ребенка.
  • Без загрузки генетических или биометрических данных родителей.
  • Создание семейных фотоколлажей и сохранение изображений.
  • Предназначено для развлекательных и справочных целей.
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Отзывы о программе BabyGenerator Guess baby face

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