BabyGenerator Guess baby face — приложение для моделирования внешности будущего ребенка на основе анализа фотографий родителей. Программа работает на базе ИИ, определяет и сопоставляет черты лица на загруженных изображениях. Пользователям нужно знать, что готовые изображения являются лишь возможной визуальной интерпретацией и могут не совпадать с реальностью.

Чтобы получить результат достаточно выбрать фотографии двух людей, указать предполагаемый пол и возраст будущего ребенка и нажать кнопку. В течение нескольких секунд программа создаст изображение, которое можно сохранить, использовать в фотоколлажах или отправить другим пользователям.

Основные возможности приложения BabyGenerator Guess baby face: