UsbToolbox — утилита для создания загрузочных USB-накопителей и сопутствующих операций с образами дисков. Упрощает процесс подготовки установочного носителя и позволяет пользователю быстро преобразовать ISO-файл в загрузочный USB-диск. Интерфейс ориентирован на простоту использования, что делает инструмент удобным для начинающих и для более опытных пользователей.

Приложение поддерживает работу с различными конфигурациями и форматами, в том числе выбор схемы разметки и режимов записи. Помимо подготовки загрузочного носителя, UsbToolbox помогает выполнять резервное копирование содержимого USB-устройств, восстанавливать данные из образов и извлекать файлы из дисковых образов для последующей работы. Также доступны дополнительные настройки, которые позволяют оптимизировать установку Windows. Например, пользователь может убрать требования к TPM или оперативной памяти, а также настроить использование автономной учётной записи, что особенно актуально при установке Windows 11.

Список основных возможностей UsbToolbox: