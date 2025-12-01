UsbToolbox для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Boot менеджеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2.74 Мб
СКАЧАТЬ
UsbToolbox скриншот № 1
UsbToolbox скриншот № 2
UsbToolbox скриншот № 3
UsbToolbox скриншот № 4

UsbToolbox — утилита для создания загрузочных USB-накопителей и сопутствующих операций с образами дисков. Упрощает процесс подготовки установочного носителя и позволяет пользователю быстро преобразовать ISO-файл в загрузочный USB-диск. Интерфейс ориентирован на простоту использования, что делает инструмент удобным для начинающих и для более опытных пользователей.

Приложение поддерживает работу с различными конфигурациями и форматами, в том числе выбор схемы разметки и режимов записи. Помимо подготовки загрузочного носителя, UsbToolbox помогает выполнять резервное копирование содержимого USB-устройств, восстанавливать данные из образов и извлекать файлы из дисковых образов для последующей работы. Также доступны дополнительные настройки, которые позволяют оптимизировать установку Windows. Например, пользователь может убрать требования к TPM или оперативной памяти, а также настроить использование автономной учётной записи, что особенно актуально при установке Windows 11.

Список основных возможностей UsbToolbox:

  • Помогает быстро создавать загрузочные USB-накопителей на основе ISO-файлов.
  • Дает возможность выбирать схемы разметки (GPT или MBR) и режимы записи (включая dd-запись).
  • Обеспечивает резервное копирование содержимого USB-устройства в файл образа.
  • Позволяет восстанавливать образы дисков на USB-накопители.
  • Обеспечивает извлечение данных из файлов образов без необходимости полной их записи.
  • Предоставляет настройки для подготовки установочных носителей Windows (отключение требований TPM и оперативной памяти).
  • Работает с современными конфигурациями и автоматическим подбором оптимальных параметров при создании загрузочного диска.
ТОП-сегодня раздела "Boot менеджеры"
 

скачать RufusRufus 4.11

Rufus - крошечный, но при этом функциональный инструмент, предназначенный для...

скачать EasyBCDEasyBCD 2.4.0.237

EasyBCD - программа для управления загрузкой нескольких операционных систем, установленных...

скачать WinToFlashWinToFlash Lite 1.13.0000

WinToFlash - бесплатное приложение, которое поможет вам создать загрузочную флешку для...

скачать WinToUSBWinToUSB 10.2

WinToUSB - инструмент для установки и запуска операционной системы Windows с USB-накопителя...

скачать BooticeBootice 1.3.4.0

Bootice - полезный инструмент для создания загрузочных и установочных флешек. Утилита...

скачать WinNTSetupWinNTSetup 5.3.5 / 4.2.5

Универсальная в своём роде и очень полезная в ряде случаев утилита, с помощью которой...

Отзывы о программе UsbToolbox

Admin

Отзывов о программе UsbToolbox 1.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв