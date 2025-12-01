UsbToolbox для Windows
UsbToolbox — утилита для создания загрузочных USB-накопителей и сопутствующих операций с образами дисков. Упрощает процесс подготовки установочного носителя и позволяет пользователю быстро преобразовать ISO-файл в загрузочный USB-диск. Интерфейс ориентирован на простоту использования, что делает инструмент удобным для начинающих и для более опытных пользователей.
Приложение поддерживает работу с различными конфигурациями и форматами, в том числе выбор схемы разметки и режимов записи. Помимо подготовки загрузочного носителя, UsbToolbox помогает выполнять резервное копирование содержимого USB-устройств, восстанавливать данные из образов и извлекать файлы из дисковых образов для последующей работы. Также доступны дополнительные настройки, которые позволяют оптимизировать установку Windows. Например, пользователь может убрать требования к TPM или оперативной памяти, а также настроить использование автономной учётной записи, что особенно актуально при установке Windows 11.
Список основных возможностей UsbToolbox:
- Помогает быстро создавать загрузочные USB-накопителей на основе ISO-файлов.
- Дает возможность выбирать схемы разметки (GPT или MBR) и режимы записи (включая dd-запись).
- Обеспечивает резервное копирование содержимого USB-устройства в файл образа.
- Позволяет восстанавливать образы дисков на USB-накопители.
- Обеспечивает извлечение данных из файлов образов без необходимости полной их записи.
- Предоставляет настройки для подготовки установочных носителей Windows (отключение требований TPM и оперативной памяти).
- Работает с современными конфигурациями и автоматическим подбором оптимальных параметров при создании загрузочного диска.
