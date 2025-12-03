Frolomuse для Android
Frolomuse — аудиоплеер для локального воспроизведения музыкальных файлов с гибкой настройкой звука и удобной организацией медиатеки. Будет полезно пользователям, которым важен простой интерфейс, расширенные параметры эквалайзера и возможность быстро работать с плейлистами и музыкальными коллекциями. Плеер поддерживает различные способы сортировки и управления треками, что позволяет адаптировать его под любые сценарии использования.
Встроенный эквалайзер с набором предустановок и возможностью ручного создания собственных аудиопрофилей позволяет настроить звучание под свои предпочтения. Пользователь может менять скорость и тональность воспроизведения, применять эффекты реверберации, а также управлять очередью треков в реальном времени. Плеер поддерживает работу с альбомами, жанрами, исполнителями, плейлистами и предоставляет удобный поиск по медиатеке. Дополнительно реализованы инструменты для обрезки аудиофайлов, создание ярлыков избранных композиций и управление воспроизведением через экран блокировки.
Основные возможности Frolomuse:
- Использует встроенный эквалайзер с предустановками и функцией сохранением пользовательских профилей.
- Позволяет управлять воспроизведением через экран блокировки и уведомления.
- Обеспечивает настройку реверберации, скорости и тональности воспроизведения.
- Предоставляет просмотр медиатеки по исполнителям, альбомам, жанрам, трекам и плейлистам;
- Позволяет управлять очередью воспроизведения, режимами повтора, перемешиванием и функцией A–B.
- Дает возможность исключать короткие аудиофайлы из библиотеки и обрезать mp3-файлы.
- Содержит таймер сна для автоматического завершения воспроизведения.
- Дает возможность создавать и редактировать плейлисты.
