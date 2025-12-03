Frolomuse — аудиоплеер для локального воспроизведения музыкальных файлов с гибкой настройкой звука и удобной организацией медиатеки. Будет полезно пользователям, которым важен простой интерфейс, расширенные параметры эквалайзера и возможность быстро работать с плейлистами и музыкальными коллекциями. Плеер поддерживает различные способы сортировки и управления треками, что позволяет адаптировать его под любые сценарии использования.

Встроенный эквалайзер с набором предустановок и возможностью ручного создания собственных аудиопрофилей позволяет настроить звучание под свои предпочтения. Пользователь может менять скорость и тональность воспроизведения, применять эффекты реверберации, а также управлять очередью треков в реальном времени. Плеер поддерживает работу с альбомами, жанрами, исполнителями, плейлистами и предоставляет удобный поиск по медиатеке. Дополнительно реализованы инструменты для обрезки аудиофайлов, создание ярлыков избранных композиций и управление воспроизведением через экран блокировки.

Основные возможности Frolomuse: