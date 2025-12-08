dnGREP для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.6.52.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Denis Stankovski
|Категория:
|Поиск файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|69.98 Мб
|СКАЧАТЬ
dnGREP — специализированный инструмент для расширенного поиска файлов и текстового содержимого на компьютере. Будет полезен пользователям, которым недостаточно стандартных средств поиска операционной системы и требуется более точный и гибкий инструмент. dnGREP позволяет искать не только файлы по имени, но и конкретные фрагменты текста внутри документов, что особенно полезно при работе с большими объемами данных, кодом, логами или архивами документов.
Большинство элементов управления аналогичны стандартному поиску Windows, что сокращает время на освоение. Важной особенностью программы является глубокая интеграция в контекстное меню системы, ее можно запускать напрямую из меню правой кнопки мыши, даже если папка или файл заранее не выбраны. Результаты поиска отображаются достаточно быстро и в удобном виде. Найденный контент можно просматривать прямо в окне программы без сторонних редакторов. При необходимости пользователь может указать внешний текстовый редактор и передавать в него параметры запуска для расширенной работы с результатами.
dnGREP поддерживает различные типы поисковых запросов. Помимо обычного поиска по тексту, доступны расширенные методы: регулярные выражения (Regex), XPath-запросы, фонетический поиск и анализ структуры содержимого. Дополнительно приложение позволяет выполнять замену найденного текста на заданную строку. Чтобы уточнить результаты можно задавать чувствительность к регистру, поиск отдельных слов или работу в многострочном режиме.
Список основных возможностей dnGREP:
- Выполняет расширенный поиск файлов и текстового содержимого внутри документов без открытия отдельных программ.
- Поддерживает Regex, XPath, фонетического, текстового поиска и интеграцию в контекстное меню Windows.
- Предусматривает сохранение поисковых задач в избранное и поддержку внешних текстовых редакторов.
- Запускает поиска по выбранным папкам или вручную заданным путям.
- Может фильтровать по регистру, целым словам и многострочному режиму.
- Предоставляет функция замены найденного текста.
- Отображает найденное содержимое прямо в интерфейсе.
- Автономная работа без установки GREP.
Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По...
RecentFilesView - небольшая системная утилита для просмотра всех файлов, которые в последнее время открывались на компьютере...
Duplicate Cleaner 4.1.2 Free / 5.24 Pro
Duplicate Cleaner - бесплатная программа для поиска и удаления дубликатов всех типов файлов: фото,...
WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске...
Инструмент для обнаружения скрытых файлов на компьютере. Сканирует выбранные каталоги,...
Awesome Duplicate Photo Finder 1.2.1
Простое в работе приложение, предназначенное для поиска дубликатов изображений на ПК и их...
Отзывы о программе dnGREP
Admin
Отзывов о программе dnGREP 4.6.52.0 пока нет, можете добавить...