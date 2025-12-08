dnGREP — специализированный инструмент для расширенного поиска файлов и текстового содержимого на компьютере. Будет полезен пользователям, которым недостаточно стандартных средств поиска операционной системы и требуется более точный и гибкий инструмент. dnGREP позволяет искать не только файлы по имени, но и конкретные фрагменты текста внутри документов, что особенно полезно при работе с большими объемами данных, кодом, логами или архивами документов.

Большинство элементов управления аналогичны стандартному поиску Windows, что сокращает время на освоение. Важной особенностью программы является глубокая интеграция в контекстное меню системы, ее можно запускать напрямую из меню правой кнопки мыши, даже если папка или файл заранее не выбраны. Результаты поиска отображаются достаточно быстро и в удобном виде. Найденный контент можно просматривать прямо в окне программы без сторонних редакторов. При необходимости пользователь может указать внешний текстовый редактор и передавать в него параметры запуска для расширенной работы с результатами.

dnGREP поддерживает различные типы поисковых запросов. Помимо обычного поиска по тексту, доступны расширенные методы: регулярные выражения (Regex), XPath-запросы, фонетический поиск и анализ структуры содержимого. Дополнительно приложение позволяет выполнять замену найденного текста на заданную строку. Чтобы уточнить результаты можно задавать чувствительность к регистру, поиск отдельных слов или работу в многострочном режиме.

Список основных возможностей dnGREP: