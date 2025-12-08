dnGREP для Windows

Описание
Отзывы
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.6.52.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Поиск файлов
Размер:69.98 Мб
dnGREP скриншот № 1
dnGREP скриншот № 2
dnGREP скриншот № 3
dnGREP скриншот № 4

dnGREP — специализированный инструмент для расширенного поиска файлов и текстового содержимого на компьютере. Будет полезен пользователям, которым недостаточно стандартных средств поиска операционной системы и требуется более точный и гибкий инструмент. dnGREP позволяет искать не только файлы по имени, но и конкретные фрагменты текста внутри документов, что особенно полезно при работе с большими объемами данных, кодом, логами или архивами документов.

Большинство элементов управления аналогичны стандартному поиску Windows, что сокращает время на освоение. Важной особенностью программы является глубокая интеграция в контекстное меню системы, ее можно запускать напрямую из меню правой кнопки мыши, даже если папка или файл заранее не выбраны. Результаты поиска отображаются достаточно быстро и в удобном виде. Найденный контент можно просматривать прямо в окне программы без сторонних редакторов. При необходимости пользователь может указать внешний текстовый редактор и передавать в него параметры запуска для расширенной работы с результатами.

dnGREP поддерживает различные типы поисковых запросов. Помимо обычного поиска по тексту, доступны расширенные методы: регулярные выражения (Regex), XPath-запросы, фонетический поиск и анализ структуры содержимого. Дополнительно приложение позволяет выполнять замену найденного текста на заданную строку. Чтобы уточнить результаты можно задавать чувствительность к регистру, поиск отдельных слов или работу в многострочном режиме. 

Список основных возможностей dnGREP:

  • Выполняет расширенный поиск файлов и текстового содержимого внутри документов без открытия отдельных программ.
  • Поддерживает Regex, XPath, фонетического, текстового поиска и интеграцию в контекстное меню Windows.
  • Предусматривает сохранение поисковых задач в избранное и поддержку внешних текстовых редакторов.
  • Запускает поиска по выбранным папкам или вручную заданным путям.
  • Может фильтровать по регистру, целым словам и многострочному режиму.
  • Предоставляет функция замены найденного текста.
  • Отображает найденное содержимое прямо в интерфейсе.
  • Автономная работа без установки GREP.
