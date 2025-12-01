Hidden File Finder — утилита для поиска и отображения скрытых файлов и папок на компьютере, автоматически сканирует выбранные каталоги или диски, определяет невидимые элементы и позволяет быстро вывести их в обычный режим просмотра. Интерфейс построен таким образом, чтобы пользователь мог легко запустить проверку, выбрать тип сканирования и получить полный перечень найденных объектов. Подходит для базовой проверки системы и для анализа скрытых данных, которые могут мешать работе или занимать место на диске. Приложение потребляет минимум системных ресурсов и стабильно функционирует даже на слабых устройствах.

В процессе сканирования Hidden File Finder собирает подробные сведения о каждом файле: имя, тип, размер, дату создания и полный путь. Дополнительно фиксируется длительность сканирования, общее количество обработанных элементов и число обнаруженных скрытых данных. Все результаты можно экспортировать в HTML-файл для дальнейшего изучения или хранения отчётов. Программа предоставляет несколько режимов проверки и гибкие настройки, которые дают возможность исключать определённые типы файлов или каталогов, что делает работу более точной и удобной.

Основные возможности Hidden File Finder: