Hidden File Finder — утилита для поиска и отображения скрытых файлов и папок на компьютере, автоматически сканирует выбранные каталоги или диски, определяет невидимые элементы и позволяет быстро вывести их в обычный режим просмотра. Интерфейс построен таким образом, чтобы пользователь мог легко запустить проверку, выбрать тип сканирования и получить полный перечень найденных объектов. Подходит для базовой проверки системы и для анализа скрытых данных, которые могут мешать работе или занимать место на диске. Приложение потребляет минимум системных ресурсов и стабильно функционирует даже на слабых устройствах.

В процессе сканирования Hidden File Finder собирает подробные сведения о каждом файле: имя, тип, размер, дату создания и полный путь. Дополнительно фиксируется длительность сканирования, общее количество обработанных элементов и число обнаруженных скрытых данных. Все результаты можно экспортировать в HTML-файл для дальнейшего изучения или хранения отчётов. Программа предоставляет несколько режимов проверки и гибкие настройки, которые дают возможность исключать определённые типы файлов или каталогов, что делает работу более точной и удобной. 

Основные возможности Hidden File Finder:

  • Помогает быстро найти скрытые файлы и папки на выбранных дисках или в указанных каталогах.
  • Отображает полные сведения о каждом найденном элементе (имя, тип, размер, дата, путь).
  • Составляет отчёт о длительности сканирования и количестве обработанных файлов.
  • Дает возможность экспортировать результаты в HTML-файл для проверки или хранения.
  • Поддерживает рекурсивный обход подпапок и позволяет пропускать скрытые каталоги или нулевые ярлыки.
  • Позволяет исключать отдельные типы файлов (INI, DB, BIN и др.)
  • Обеспечивает низкое потребление системных ресурсов и стабильную работу.
