Hidden File Finder для Windows
Оценка:
5.00/5 голосов - 1
Лицензия:
|Бесплатная
Версия:
8.0
|Обновлено:
ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс:
|Английский
Разработчик:
|SecurityXploded Inc
Категория:
|Поиск файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
Размер:
|1.63 Мб
|СКАЧАТЬ
Hidden File Finder — утилита для поиска и отображения скрытых файлов и папок на компьютере, автоматически сканирует выбранные каталоги или диски, определяет невидимые элементы и позволяет быстро вывести их в обычный режим просмотра. Интерфейс построен таким образом, чтобы пользователь мог легко запустить проверку, выбрать тип сканирования и получить полный перечень найденных объектов. Подходит для базовой проверки системы и для анализа скрытых данных, которые могут мешать работе или занимать место на диске. Приложение потребляет минимум системных ресурсов и стабильно функционирует даже на слабых устройствах.
В процессе сканирования Hidden File Finder собирает подробные сведения о каждом файле: имя, тип, размер, дату создания и полный путь. Дополнительно фиксируется длительность сканирования, общее количество обработанных элементов и число обнаруженных скрытых данных. Все результаты можно экспортировать в HTML-файл для дальнейшего изучения или хранения отчётов. Программа предоставляет несколько режимов проверки и гибкие настройки, которые дают возможность исключать определённые типы файлов или каталогов, что делает работу более точной и удобной.
Основные возможности Hidden File Finder:
- Помогает быстро найти скрытые файлы и папки на выбранных дисках или в указанных каталогах.
- Отображает полные сведения о каждом найденном элементе (имя, тип, размер, дата, путь).
- Составляет отчёт о длительности сканирования и количестве обработанных файлов.
- Дает возможность экспортировать результаты в HTML-файл для проверки или хранения.
- Поддерживает рекурсивный обход подпапок и позволяет пропускать скрытые каталоги или нулевые ярлыки.
- Позволяет исключать отдельные типы файлов (INI, DB, BIN и др.)
- Обеспечивает низкое потребление системных ресурсов и стабильную работу.
