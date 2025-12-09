Dual Monitor Tools — набор бесплатных утилит с открытым исходным кодом, предназначенный для упрощения работы с несколькими мониторами в Windows. Разработан для пользователей, которые регулярно используют два и более дисплея и хотят получить более точный и удобный контроль над окнами, курсором мыши, рабочими столами и обоями. Dual Monitor Tools объединяет в одном пакете инструменты, которые обычно требуют установки отдельных приложений, и предлагает централизованное управление всеми функциями через единый интерфейс.

После запуска приложение автоматически размещается в системном трее, откуда пользователь получает доступ ко всем настройкам и возможностям. Одной из ключевых особенностей является гибкое управление курсором между экранами. Можно ограничить его перемещение пределами одного монитора, быстро переносить указатель на другой дисплей или полностью отключать переход курсора между экранами. Все действия настраиваются через горячие клавиши, что делает работу более быстрой и предсказуемой.

Кроме управления курсором, Dual Monitor Tools предоставляет широкие возможности для работы с окнами. Пользователь может быстро перемещать активные окна между мониторами, фиксировать их в заданных зонах экрана, изменять положение и фокус, а также управлять ориентацией дисплеев. Что полезно для специалистов, которые работают с большим количеством окон и приложений одновременно, таких как разработчики, дизайнеры, аналитики и специалисты по монтажу видео.

В состав пакета также входит инструмент для запуска приложений на основе так называемых «магических слов». Каждое слово может быть связано с определенной программой или внутренним модулем Dual Monitor Tools. Пользователь может задавать дополнительные параметры запуска, определять позицию окна на экране и способ его отображения.

Дополнительно программа содержит функции захвата экрана, которые дают возможность создавать снимки выбранных мониторов и отображать их на других дисплеях. Отдельная утилита Dual Wallpaper отвечает за управление обоями и позволяет установить разные изображения для каждого экрана либо растянуть одно изображение на несколько мониторов.

Список основных возможностей Dual Monitor Tools: