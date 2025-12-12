Tally Counter – приложение, предназначенное для точного и удобного подсчёта различных показателей в повседневной работе. Инструмент подходит для задач, где требуется фиксировать количество действий, событий или объектов. Интерфейс программы построен таким образом, чтобы пользователь мог быстро создавать счётчики, менять их параметры и контролировать изменения без сложных настроек.

Приложение ориентировано на широкий спектр применений. Его функциональность позволяет вести учёт посещаемости, фиксировать результаты в обучающих и спортивных активностях, контролировать количество выполненных действий или отслеживать изменения в запасах. Поддержка нескольких независимых счётчиков делает инструмент универсальным и подходящим как для личного использования, так и для рабочих задач.

Список основных возможностей Tally Counter: