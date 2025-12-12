Tally Counter для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.7.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Спорт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:33.13 Мб
СКАЧАТЬ
Tally Counter скриншот № 1
Tally Counter скриншот № 2
Tally Counter скриншот № 3
Tally Counter скриншот № 4

Tally Counter – приложение, предназначенное для точного и удобного подсчёта различных показателей в повседневной работе. Инструмент подходит для задач, где требуется фиксировать количество действий, событий или объектов. Интерфейс программы построен таким образом, чтобы пользователь мог быстро создавать счётчики, менять их параметры и контролировать изменения без сложных настроек.

Приложение ориентировано на широкий спектр применений. Его функциональность позволяет вести учёт посещаемости, фиксировать результаты в обучающих и спортивных активностях, контролировать количество выполненных действий или отслеживать изменения в запасах. Поддержка нескольких независимых счётчиков делает инструмент универсальным и подходящим как для личного использования, так и для рабочих задач.

Список основных возможностей Tally Counter:

  • Позволяет создавать несколько счётчиков для разных сценариев использования.
  • Дает возможность настраивать имя каждого счётчика и изменять шаг увеличения.
  • Ведет журнал истории для просмотра предыдущих результатов и анализа изменений.
  • Обеспечивает возможность сброса значений и отмены последнего действия.
  • Предлагает удобное переключение между счётчиками при выполнении разных задач.
  • Содержит тёмную тему, чтобы уменьшить нагрузку на глаза при работе в условиях недостаточного освещения.
  • Будет полезен в сфере мероприятий, обучения, спорта, инвентаризации и повседневного учёта.
ТОП-сегодня раздела "Спорт"
 

скачать 1xBet1xBet 149 (25025)

1xbet – официальный мобильный клиент одного из лидеров рейтинга мировых БК. В приложении...

скачать MelBetMelBet 79 (24714)

Официальное приложение одной из крупнейших букмекерских контор. Скачать MelBet и установить...

скачать 1win1win 1.2

1WIN – официальное приложение на Андроид от букмекера, который никогда не довольствовался...

скачать 888starz888starz 29 (24751)

Официальное мобильное приложение для Android, предоставляемое новой букмекерской компанией,...

скачать BetWinnerBetWinner 46 (25444)

BetWinner (БетВиннер) - официальное приложение одного из лучших беттинг сайтов в мире, который предлагает гораздо больше, чем просто ставки на спорт....

скачать MostBetMostBet 7.8.1

MostBet (Мостбет) - официальное приложение для Андроид от надежного международного букмекера,...

Отзывы о программе Tally Counter

Admin

Отзывов о программе Tally Counter 2.7.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв