Tally Counter для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.7.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Trekound
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|33.13 Мб
|СКАЧАТЬ
Tally Counter – приложение, предназначенное для точного и удобного подсчёта различных показателей в повседневной работе. Инструмент подходит для задач, где требуется фиксировать количество действий, событий или объектов. Интерфейс программы построен таким образом, чтобы пользователь мог быстро создавать счётчики, менять их параметры и контролировать изменения без сложных настроек.
Приложение ориентировано на широкий спектр применений. Его функциональность позволяет вести учёт посещаемости, фиксировать результаты в обучающих и спортивных активностях, контролировать количество выполненных действий или отслеживать изменения в запасах. Поддержка нескольких независимых счётчиков делает инструмент универсальным и подходящим как для личного использования, так и для рабочих задач.
Список основных возможностей Tally Counter:
- Позволяет создавать несколько счётчиков для разных сценариев использования.
- Дает возможность настраивать имя каждого счётчика и изменять шаг увеличения.
- Ведет журнал истории для просмотра предыдущих результатов и анализа изменений.
- Обеспечивает возможность сброса значений и отмены последнего действия.
- Предлагает удобное переключение между счётчиками при выполнении разных задач.
- Содержит тёмную тему, чтобы уменьшить нагрузку на глаза при работе в условиях недостаточного освещения.
- Будет полезен в сфере мероприятий, обучения, спорта, инвентаризации и повседневного учёта.
1xbet – официальный мобильный клиент одного из лидеров рейтинга мировых БК. В приложении...
Официальное приложение одной из крупнейших букмекерских контор. Скачать MelBet и установить...
1WIN – официальное приложение на Андроид от букмекера, который никогда не довольствовался...
Официальное мобильное приложение для Android, предоставляемое новой букмекерской компанией,...
BetWinner (БетВиннер) - официальное приложение одного из лучших беттинг сайтов в мире, который предлагает гораздо больше, чем просто ставки на спорт....
MostBet (Мостбет) - официальное приложение для Андроид от надежного международного букмекера,...
Отзывы о программе Tally Counter
Admin
Отзывов о программе Tally Counter 2.7.1 пока нет, можете добавить...