MyScore для Android
|Оценка:
|3.42/5 голосов - 29
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.12.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|FlashScore
|Категории:
|Ньюс ридеры, новости - Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 33 700 | Статистика
|Размер:
|16,79 Мб
|СКАЧАТЬ
MyScore - незаменимое приложение для любого спортивного болельщика, с помощью которого пользователь сможет получить доступ со своего Android-устройства к самым свежим результатам различных соревнований, будь то матч любимой футбольной, баскетбольной, гандбольной или хоккейной команды, теннисный турнир или результаты в менее популярных видах спорта, как например водное поло, крикет, хоккей на траве, дартс, бадминтон, бенди и пр.
Кроме большого количества видов спорта (на данный момент их 28), стоит отметить огромное количество соревнований (более 5000), что позволит, к примеру футбольным болельщикам, следить за результатами не только топовых лиг и чемпионатов, но отслеживать менее престижные турниры и кубки.
Присутствует возможность просматривать онлайн матчи, получать детальную статистику, изучать итоговые таблицы, турнирные сетки и многое другое. Кроме того благодаря наличию системы push-уведомлений, можно следить за выбранными пользователем матчами.
- Разделы "Мои команды" и "Мои игры" объединены в один раздел "Избранное". Вы найдете его в нижнем меню и сможете легко настроить его в соответствии с вашими запросами.
- После того, как вы нажмете на конкретную команду или лигу в профиле карьеры любого футболиста, вы попадете в профиль команды или в сводку сезона лиги.
- В деталях матча по теннису или дартсу теперь сможете узнать, посеян ли игрок в турнире, а также номер посева.
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Admin
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