MyScore - незаменимое приложение для любого спортивного болельщика, с помощью которого пользователь сможет получить доступ со своего Android-устройства к самым свежим результатам различных соревнований, будь то матч любимой футбольной, баскетбольной, гандбольной или хоккейной команды, теннисный турнир или результаты в менее популярных видах спорта, как например водное поло, крикет, хоккей на траве, дартс, бадминтон, бенди и пр.

Кроме большого количества видов спорта (на данный момент их 28), стоит отметить огромное количество соревнований (более 5000), что позволит, к примеру футбольным болельщикам, следить за результатами не только топовых лиг и чемпионатов, но отслеживать менее престижные турниры и кубки.

Присутствует возможность просматривать онлайн матчи, получать детальную статистику, изучать итоговые таблицы, турнирные сетки и многое другое. Кроме того благодаря наличию системы push-уведомлений, можно следить за выбранными пользователем матчами.