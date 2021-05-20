MyScore для Android

Описание
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Оценка: 3.42/5 голосов - 29
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.12.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Ньюс ридеры, новости - Спорт
Загрузок (сегодня/всего):2 / 33 700 | Статистика
Размер:16,79 Мб
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MyScore - незаменимое приложение для любого спортивного болельщика, с помощью которого пользователь сможет получить доступ со своего Android-устройства к самым свежим результатам различных соревнований, будь то матч любимой футбольной, баскетбольной, гандбольной или хоккейной команды, теннисный турнир или результаты в менее популярных видах спорта, как например водное поло, крикет, хоккей на траве, дартс, бадминтон, бенди и пр.

Кроме большого количества видов спорта (на данный момент их 28), стоит отметить огромное количество соревнований (более 5000), что позволит, к примеру футбольным болельщикам, следить за результатами не только топовых лиг и чемпионатов, но отслеживать менее престижные турниры и кубки.

Присутствует возможность просматривать онлайн матчи, получать детальную статистику, изучать итоговые таблицы, турнирные сетки и многое другое. Кроме того благодаря наличию системы push-уведомлений, можно следить за выбранными пользователем матчами.

Что нового в MyScore 3.12.6?
  • Разделы "Мои команды" и "Мои игры" объединены в один раздел "Избранное". Вы найдете его в нижнем меню и сможете легко настроить его в соответствии с вашими запросами.
  • После того, как вы нажмете на конкретную команду или лигу в профиле карьеры любого футболиста, вы попадете в профиль команды или в сводку сезона лиги.
  • В деталях матча по теннису или дартсу теперь сможете узнать, посеян ли игрок в турнире, а также номер посева.
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