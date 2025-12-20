NEF Codec для Windows

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.31.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Просмотр
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:190.07 Мб
NEF Codec скриншот № 1

Nikon NEF Codec — инструмент для Windows, предназначенный для работы с RAW-изображениями, полученными с цифровых камер Nikon. Основная задача приложения заключается в обеспечении корректного отображения и базовой обработки файлов формата NEF непосредственно в стандартных службах Windows, включая Проводник, без необходимости предварительного конвертирования в JPEG или TIFF. После установки кодека RAW-файлы воспринимаются системой как обычные изображения, что значительно упрощает их просмотр, сортировку и предварительный анализ.

Программа поддерживает широкий перечень камер Nikon и обеспечивает корректную интерпретацию данных изображения, включая цветовую информацию и метаданные. Кодек позволяет сохранить высокое качество исходных снимков и обеспечивает точную передачу цветов за счет поддержки ICC-профилей. Работа с файлами происходит без изменения оригиналов, что особенно важно при профессиональной обработке фотографий. Приложение также предоставляет возможности для пакетной обработки изображений.

Список основных возможностей Nikon NEF Codec:

  • Просмотр RAW-изображений Nikon (NEF, NRW) в Проводнике Windows и других совместимых приложениях.
  • Отображение файлов RAW без предварительного преобразования в JPEG или TIFF.
  • Поддержка большого количества моделей цифровых камер Nikon.
  • Корректная обработка и отображение цветовых данных с использованием ICC-профилей.
  • Чтение, запись и редактирование EXIF-метаданных изображений.
  • Пакетная обработка нескольких RAW-файлов одновременно.
  • Базовое редактирование и улучшение фотографий без изменения оригинала.
  • Неразрушающий принцип обработки изображений.
  • Автоматическая коррекция оптических искажений объектива.
  • Подавление цифрового шума на фотографиях.
