Nikon NEF Codec — инструмент для Windows, предназначенный для работы с RAW-изображениями, полученными с цифровых камер Nikon. Основная задача приложения заключается в обеспечении корректного отображения и базовой обработки файлов формата NEF непосредственно в стандартных службах Windows, включая Проводник, без необходимости предварительного конвертирования в JPEG или TIFF. После установки кодека RAW-файлы воспринимаются системой как обычные изображения, что значительно упрощает их просмотр, сортировку и предварительный анализ.

Программа поддерживает широкий перечень камер Nikon и обеспечивает корректную интерпретацию данных изображения, включая цветовую информацию и метаданные. Кодек позволяет сохранить высокое качество исходных снимков и обеспечивает точную передачу цветов за счет поддержки ICC-профилей. Работа с файлами происходит без изменения оригиналов, что особенно важно при профессиональной обработке фотографий. Приложение также предоставляет возможности для пакетной обработки изображений.

Список основных возможностей Nikon NEF Codec: