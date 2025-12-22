NirCmd для Windows

Описание
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.87
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Расширения
Размер:121 Кб
NirCmd — компактная консольная утилита для ОС Windows, предназначенная для выполнения системных и служебных задач без использования графического интерфейса. Программа работает через параметры командной строки и позволяет автоматизировать большое количество действий, которые обычно требуют ручного вмешательства пользователя или работы с системными настройками.

С помощью NirCmd можно управлять параметрами реестра Windows, изменять конфигурационные файлы формата INI, работать с сетевыми подключениями, управлять состоянием системы и аппаратных компонентов. Программа поддерживает выполнение множества системных команд, включая управление питанием, дисплеем, файловой системой и внешними устройствами. Благодаря простому синтаксису и широкому набору доступных команд, утилита легко интегрируется в существующие сценарии администрирования и обслуживания системы. Список примеров команд, приведен на сайте разработчика.

Список основных возможностей NirCmd:

  • Запись, изменение и удаление ключей и значений в системном реестре Windows.
  • Работа с INI-файлами, включая запись и обновление параметров.
  • Подключение к интернет-соединениям и VPN-профилям.
  • Перезагрузка операционной системы и завершение работы компьютера.
  • Создание ярлыков для файлов, папок и приложений.
  • Изменение даты и времени создания или изменения файлов.
  • Управление параметрами экрана и разрешением дисплея.
  • Включение и выключение монитора.
  • Управление приводом CD/DVD, включая открытие и закрытие лотка.
  • Выполнение системных команд без отображения пользовательского интерфейса.
  • И многое другое...
