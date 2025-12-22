NirCmd — компактная консольная утилита для ОС Windows, предназначенная для выполнения системных и служебных задач без использования графического интерфейса. Программа работает через параметры командной строки и позволяет автоматизировать большое количество действий, которые обычно требуют ручного вмешательства пользователя или работы с системными настройками.

С помощью NirCmd можно управлять параметрами реестра Windows, изменять конфигурационные файлы формата INI, работать с сетевыми подключениями, управлять состоянием системы и аппаратных компонентов. Программа поддерживает выполнение множества системных команд, включая управление питанием, дисплеем, файловой системой и внешними устройствами. Благодаря простому синтаксису и широкому набору доступных команд, утилита легко интегрируется в существующие сценарии администрирования и обслуживания системы. Список примеров команд, приведен на сайте разработчика.

Список основных возможностей NirCmd: