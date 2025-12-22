NirCmd для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.87 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|121 Кб
|СКАЧАТЬ
NirCmd — компактная консольная утилита для ОС Windows, предназначенная для выполнения системных и служебных задач без использования графического интерфейса. Программа работает через параметры командной строки и позволяет автоматизировать большое количество действий, которые обычно требуют ручного вмешательства пользователя или работы с системными настройками.
С помощью NirCmd можно управлять параметрами реестра Windows, изменять конфигурационные файлы формата INI, работать с сетевыми подключениями, управлять состоянием системы и аппаратных компонентов. Программа поддерживает выполнение множества системных команд, включая управление питанием, дисплеем, файловой системой и внешними устройствами. Благодаря простому синтаксису и широкому набору доступных команд, утилита легко интегрируется в существующие сценарии администрирования и обслуживания системы. Список примеров команд, приведен на сайте разработчика.
Список основных возможностей NirCmd:
- Запись, изменение и удаление ключей и значений в системном реестре Windows.
- Работа с INI-файлами, включая запись и обновление параметров.
- Подключение к интернет-соединениям и VPN-профилям.
- Перезагрузка операционной системы и завершение работы компьютера.
- Создание ярлыков для файлов, папок и приложений.
- Изменение даты и времени создания или изменения файлов.
- Управление параметрами экрана и разрешением дисплея.
- Включение и выключение монитора.
- Управление приводом CD/DVD, включая открытие и закрытие лотка.
- Выполнение системных команд без отображения пользовательского интерфейса.
- И многое другое...
С помощью небольшой программки Defender Control вы в один клик сможете отключать, включать и...
Простая и удобная в использовании программа, которая позволяет использовать мобильное...
Небольшая бесплатная утилита, благодаря которой можно быстро и легко переназначить...
Приложение для автоматического нажатия клавиш, идеально подходящее для игр и других...
Небольшая портативная программа, которая позволяет настроить панель задач Windows 10,...
MiniBin - небольшая утилита, которая дополнит Вашу панель уведомлений (системный трей) иконкой Корзины...
Отзывы о программе NirCmd
Admin
Отзывов о программе NirCmd 2.87 пока нет, можете добавить...