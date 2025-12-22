Running & Jogging — приложение для отслеживания беговых тренировок и пробежек, помогает контролировать физическую активность с помощью GPS. Фиксирует маршрут движения, темп, дистанцию, продолжительность тренировки и количество израсходованных калорий. Можно использовать для уличного бега и для занятий на беговой дорожке, обеспечивает стабильную работу в различных условиях.

Трекер собирает подробную статистику по каждой тренировке и помогает анализировать прогресс за выбранный период, чтобы поддерживать индивидуальные цели по времени, расстоянию или количеству сожжённых калорий. Все данные отображаются в наглядной форме, в том числе графики скорости и высоты, а также карта пройденного маршрута. Программа не требует дополнительного оборудования и работает непосредственно на смартфоне. При желании приложение можно интегрировать с устройствами на базе Wear OS.

Список основных возможностей приложения Running & Jogging: