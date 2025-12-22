Running & Jogging для Android
Running & Jogging — приложение для отслеживания беговых тренировок и пробежек, помогает контролировать физическую активность с помощью GPS. Фиксирует маршрут движения, темп, дистанцию, продолжительность тренировки и количество израсходованных калорий. Можно использовать для уличного бега и для занятий на беговой дорожке, обеспечивает стабильную работу в различных условиях.
Трекер собирает подробную статистику по каждой тренировке и помогает анализировать прогресс за выбранный период, чтобы поддерживать индивидуальные цели по времени, расстоянию или количеству сожжённых калорий. Все данные отображаются в наглядной форме, в том числе графики скорости и высоты, а также карта пройденного маршрута. Программа не требует дополнительного оборудования и работает непосредственно на смартфоне. При желании приложение можно интегрировать с устройствами на базе Wear OS.
Список основных возможностей приложения Running & Jogging:
- Отслеживает тренировки в режиме реального времени с помощью GPS.
- Расчитывает дистанцию, время, скорость, темп и потраченные калории.
- Отображает маршрут на карте и сохраняет истории тренировок.
- Предоставляет подробную статистику после завершения тренировки.
- Позволяет установить цели по времени, дистанции или калориям с уведомлениями.
- Использует автоматическую паузу при остановке движения.
- Предусматривает ручное добавление результатов тренировок.
- Дает возможность экспортировать данные в форматах CSV, GPX и KML.
- Предлагает видеоанимации тренировки с возможностью добавить изображения.
- Предусматривает настройку зон конфиденциальности для скрытия начальной и конечной точки маршрута.
- Поддерживает интеграцию с Wear OS с управление тренировкой через смарт-часы.
