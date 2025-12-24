AOMEI FastRecovery для Windows
AOMEI FastRecovery — программа для восстановления данных в операционной системе Windows, утраченных в результате удаления, форматирования, системных сбоев или других распространённых ситуаций потери информации.
Программа может использоваться в случаях, когда система не загружается, при вирусных атаках или при переходе накопителя в формат RAW, при котором данные становятся недоступными стандартными средствами Windows. Для сложных сценариев предусмотрена возможность создания загрузочного носителя, позволяющего получить доступ к данным на неработающем ПК.
AOMEI FastRecovery совместима с широким спектром устройств хранения и файловых форматов. Программа работает с жёсткими дисками и твердотельными накопителями, USB-флешками, картами памяти, цифровыми камерами и другими устройствами. Поддерживается восстановление документов, фотографий, видео, аудиофайлов и других типов данных. В процессе работы можно просматривать найденные файлы, использовать фильтры для ускорения поиска и начинать восстановление ещё до завершения полного сканирования накопителя.
Список основных возможностей AOMEI FastRecovery:
- Восстановление файлов, удалённых обычным способом и с использованием сочетаний клавиш.
- Возврат данных после очистки корзины Windows.
- Восстановление информации с отформатированных дисков и разделов.
- Работа с RAW-дисками и недоступными файловыми системами.
- Восстановление данных после системных сбоев и вирусных атак.
- Создание загрузочного USB-носителя для восстановления данных с не загружающихся ПК.
- Поддержка HDD, SSD, USB-накопителей, SD-карт, камер и других устройств.
- Совместимость с большим количеством типов файлов.
- Предварительный просмотр файлов перед восстановлением.
- Фильтрация результатов по типу, размеру и дате изменения.
- Возможность восстановления данных во время процесса сканирования.
