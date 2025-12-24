AOMEI FastRecovery для Windows

Описание
Отзывы
Оценка: 2.67/5 голосов - 6
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:4.8.1 build 2025 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Восстановление данных
Размер:138.65 Мб
AOMEI FastRecovery — программа для восстановления данных в операционной системе Windows, утраченных в результате удаления, форматирования, системных сбоев или других распространённых ситуаций потери информации.

Программа может использоваться в случаях, когда система не загружается, при вирусных атаках или при переходе накопителя в формат RAW, при котором данные становятся недоступными стандартными средствами Windows. Для сложных сценариев предусмотрена возможность создания загрузочного носителя, позволяющего получить доступ к данным на неработающем ПК.

AOMEI FastRecovery совместима с широким спектром устройств хранения и файловых форматов. Программа работает с жёсткими дисками и твердотельными накопителями, USB-флешками, картами памяти, цифровыми камерами и другими устройствами. Поддерживается восстановление документов, фотографий, видео, аудиофайлов и других типов данных. В процессе работы можно просматривать найденные файлы, использовать фильтры для ускорения поиска и начинать восстановление ещё до завершения полного сканирования накопителя.

Список основных возможностей AOMEI FastRecovery:

  • Восстановление файлов, удалённых обычным способом и с использованием сочетаний клавиш.
  • Возврат данных после очистки корзины Windows.
  • Восстановление информации с отформатированных дисков и разделов.
  • Работа с RAW-дисками и недоступными файловыми системами.
  • Восстановление данных после системных сбоев и вирусных атак.
  • Создание загрузочного USB-носителя для восстановления данных с не загружающихся ПК.
  • Поддержка HDD, SSD, USB-накопителей, SD-карт, камер и других устройств.
  • Совместимость с большим количеством типов файлов.
  • Предварительный просмотр файлов перед восстановлением.
  • Фильтрация результатов по типу, размеру и дате изменения.
  • Возможность восстановления данных во время процесса сканирования.
