Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:HDD утилиты
Размер:1.79 Мб
FormatUsb — утилита для работы с USB-накопителями и картами памяти, основанная на известной программе Rufus, и предназначенная для форматирования, восстановления и исправления распространённых проблем, возникающих при использовании съёмных носителей.

Приложение поддерживает широкий спектр типов устройств, включая USB-флешки, карты памяти SD, SDHC и SDXC. Позволяет устранять ошибки файловой системы, проблемы с доступом к данным, а также ситуации, когда накопитель определяется системой некорректно или вовсе не отображается.

Также FormatUsb может быть полезен в случаях, когда стандартные средства Windows не справляются с форматированием или выдают ошибки, связанные с защитой от записи, поврежденными разделами или неверным определением размера устройства.

Список основных возможностей FormatUsb:

  • Восстановление полной емкости USB-накопителей после записи ISO-образов или повреждения разделов.
  • Форматирование USB-накопителей и карт памяти в файловые системы FAT32, NTFS, exFAT, UDF, ext2 и ext3.
  • Проверка накопителей на наличие поврежденных блоков.
  • Исправление ошибок файловой системы и проблем с доступом к данным.
  • Устранение ошибки "Необходимо отформатировать диск перед использованием".
  • Восстановление USB-накопителей, определяемых системой как недоступные или с объемом 0 байт.
  • Удаление служебных разделов U3 и CDFS для возврата исходного размера устройства.
  • Запись IMG-образов на устройства с помощью встроенного инструмента Win32 Disk Imager.
  • Исправление проблем форматирования, которые не удаётся решить стандартными средствами Windows.
  • Устранение ошибок защиты от записи при работе с флешками и картами памяти.
  • Исправление ситуаций, когда накопитель отображается как заполненный, но фактически не содержит данных.
  • Восстановление корректного отображения USB-устройств в Windows 7, 8 и 10 при сбоях драйверов или конфликте букв дисков.
  • Исправление некорректного отображения размера накопителя после неправильного форматирования.
