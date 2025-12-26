FormatUsb — утилита для работы с USB-накопителями и картами памяти, основанная на известной программе Rufus, и предназначенная для форматирования, восстановления и исправления распространённых проблем, возникающих при использовании съёмных носителей.

Приложение поддерживает широкий спектр типов устройств, включая USB-флешки, карты памяти SD, SDHC и SDXC. Позволяет устранять ошибки файловой системы, проблемы с доступом к данным, а также ситуации, когда накопитель определяется системой некорректно или вовсе не отображается.

Также FormatUsb может быть полезен в случаях, когда стандартные средства Windows не справляются с форматированием или выдают ошибки, связанные с защитой от записи, поврежденными разделами или неверным определением размера устройства.

Список основных возможностей FormatUsb: