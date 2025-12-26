FormatUsb для Windows
4.50/5 голосов - 6
Бесплатная
1.0.0.0
Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Английский
FormatUsb.com
HDD утилиты
|26 / 39 | Статистика
1.79 Мб
FormatUsb — утилита для работы с USB-накопителями и картами памяти, основанная на известной программе Rufus, и предназначенная для форматирования, восстановления и исправления распространённых проблем, возникающих при использовании съёмных носителей.
Приложение поддерживает широкий спектр типов устройств, включая USB-флешки, карты памяти SD, SDHC и SDXC. Позволяет устранять ошибки файловой системы, проблемы с доступом к данным, а также ситуации, когда накопитель определяется системой некорректно или вовсе не отображается.
Также FormatUsb может быть полезен в случаях, когда стандартные средства Windows не справляются с форматированием или выдают ошибки, связанные с защитой от записи, поврежденными разделами или неверным определением размера устройства.
Список основных возможностей FormatUsb:
- Восстановление полной емкости USB-накопителей после записи ISO-образов или повреждения разделов.
- Форматирование USB-накопителей и карт памяти в файловые системы FAT32, NTFS, exFAT, UDF, ext2 и ext3.
- Проверка накопителей на наличие поврежденных блоков.
- Исправление ошибок файловой системы и проблем с доступом к данным.
- Устранение ошибки "Необходимо отформатировать диск перед использованием".
- Восстановление USB-накопителей, определяемых системой как недоступные или с объемом 0 байт.
- Удаление служебных разделов U3 и CDFS для возврата исходного размера устройства.
- Запись IMG-образов на устройства с помощью встроенного инструмента Win32 Disk Imager.
- Исправление проблем форматирования, которые не удаётся решить стандартными средствами Windows.
- Устранение ошибок защиты от записи при работе с флешками и картами памяти.
- Исправление ситуаций, когда накопитель отображается как заполненный, но фактически не содержит данных.
- Восстановление корректного отображения USB-устройств в Windows 7, 8 и 10 при сбоях драйверов или конфликте букв дисков.
- Исправление некорректного отображения размера накопителя после неправильного форматирования.
