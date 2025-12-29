BreakTimer — кроссплатформенное приложение, предназначенное для контроля рабочего времени за компьютером и организации регулярных перерывов. Программа помогает соблюдать заданный режим работы и отдыха, что особенно актуально при длительной работе за экраном. BreakTimer работает в фоновом режиме и ненавязчиво напоминает о необходимости сделать паузу, не отвлекая от текущих задач.

Приложение позволяет гибко настроить интервалы между перерывами и их продолжительность с учётом индивидуального графика. Присутствует возможность указать рабочие часы, в рамках которых будут появляться напоминания, чтобы уведомления не отображались в нерабочее время. В зависимости от предпочтений можно выбрать формат напоминаний — стандартное системное уведомление или полноэкранное окно. Текст сообщений во время перерывов также настраивается, что позволяет адаптировать их под собственные задачи или стиль работы.

Одной из особенностей BreakTimer является интеллектуальное управление таймером. Программа отслеживает активность пользователя и при обнаружении длительного бездействия автоматически приостанавливает или перезапускает отсчёт перерыва.

Список основных возможностей BreakTimer: