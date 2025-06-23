Addiction Tracker — программа для отслеживания вредных привычек и анализа факторов, которые провоцируют их проявление. Помогает сократить или полностью отказаться от зависимостей, таких как курение, алкоголь, азартные игры, чрезмерное использование социальных сетей и других форм компульсивного поведения. Структурированный интерфейс дает пользователю возможность фиксировать и анализировать каждый случай проявления привычки, отслеживать прогресс и работать с мотивацией без давления.

Приложение формирует индивидуальные отчёты, которые отображают количество дней без вредной привычки, и являются основой для анализа поведения и выводов, формирующих долгосрочный план улучшения. Также позволяет вести записи в удобной форме и способствует глубокому пониманию личных триггеров и поведенческих моделей.

Список основных возможностей Addiction Tracker: