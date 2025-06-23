Addiction Tracker для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.0.18 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Испанский, Португальский
|Разработчик:
|Charles Schaefer
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2.2 Мб
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Addiction Tracker — программа для отслеживания вредных привычек и анализа факторов, которые провоцируют их проявление. Помогает сократить или полностью отказаться от зависимостей, таких как курение, алкоголь, азартные игры, чрезмерное использование социальных сетей и других форм компульсивного поведения. Структурированный интерфейс дает пользователю возможность фиксировать и анализировать каждый случай проявления привычки, отслеживать прогресс и работать с мотивацией без давления.
Приложение формирует индивидуальные отчёты, которые отображают количество дней без вредной привычки, и являются основой для анализа поведения и выводов, формирующих долгосрочный план улучшения. Также позволяет вести записи в удобной форме и способствует глубокому пониманию личных триггеров и поведенческих моделей.
Список основных возможностей Addiction Tracker:
- Помогает фиксировать события, связанные с проявлением вредной привычки.
- Дает возможность анализировать эмоциональное состояние до и после эпизода.
- Позволяет вести заметки о причинах и триггерах (стресс, скука, окружение и т.д.).
- Учитывает использованные стратегии преодоления тяги.
- Поддерживает мотивацию с помощью сохранения личных целей и изображений.
- Подсчитывает количество дней без проявления привычки.
- Дает возможность просмотреть прогресс за выбранный период.
- Отсутствие оценочных суждений, ориентир на самопомощь и понимание.
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