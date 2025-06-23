Addiction Tracker для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.0.18 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Испанский, Португальский
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Категория:Здоровье
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Addiction Tracker — программа для отслеживания вредных привычек и анализа факторов, которые провоцируют их проявление. Помогает сократить или полностью отказаться от зависимостей, таких как курение, алкоголь, азартные игры, чрезмерное использование социальных сетей и других форм компульсивного поведения. Структурированный интерфейс дает пользователю возможность фиксировать и анализировать каждый случай проявления привычки, отслеживать прогресс и работать с мотивацией без давления.

Приложение формирует индивидуальные отчёты, которые отображают количество дней без вредной привычки, и являются основой для анализа поведения и выводов, формирующих долгосрочный план улучшения. Также позволяет вести записи в удобной форме и способствует глубокому пониманию личных триггеров и поведенческих моделей.

Список основных возможностей Addiction Tracker:

  • Помогает фиксировать события, связанные с проявлением вредной привычки.
  • Дает возможность анализировать эмоциональное состояние до и после эпизода.
  • Позволяет вести заметки о причинах и триггерах (стресс, скука, окружение и т.д.).
  • Учитывает использованные стратегии преодоления тяги.
  • Поддерживает мотивацию с помощью сохранения личных целей и изображений.
  • Подсчитывает количество дней без проявления привычки.
  • Дает возможность просмотреть прогресс за выбранный период.
  • Отсутствие оценочных суждений, ориентир на самопомощь и понимание.
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