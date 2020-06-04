LightBulb для Windows

LightBulb 2.1

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LightBulb - приложение, которое снижает напряжение глаз, производимое при взгляде на экран компьютера, когда работаешь допоздна. Днем она непрерывно регулирует гамму, переходя от холодного синего цвета днем к теплому желтому ночью.

Основной задачей приложения является согласование цвета экрана с источниками света в окружающей вас среде - как правило, солнечным светом днем и искусственным освещением ночью. LightBulb оказывает минимальное влияние на производительность и предлагает множество вариантов настройки.

Особенности приложения LightBulb:

  • Обширные возможности настройки.
  • Автоматический расчет времени восхода и захода солнца на основе настроенного местоположения.
  • Возможность вручную установить желаемое время восхода и захода солнца.
  • Гладкие гамма-переходы, которые дают время глазам безболезненно адаптироваться.
  • Предотвращает изменение гаммы в играх или других полноэкранных приложениях.
  • Белый список приложений.
  • Глобальные горячие клавиши.
  • Абсолютно минимальное влияние на производительность ПК.
  • Работает без подключения к Интернету.
LightBulb
LightBulb
LightBulb
LightBulb
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье
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Отзывы о программе LightBulb

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