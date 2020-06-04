LightBulb - приложение, которое снижает напряжение глаз, производимое при взгляде на экран компьютера, когда работаешь допоздна. Днем она непрерывно регулирует гамму, переходя от холодного синего цвета днем к теплому желтому ночью.

Основной задачей приложения является согласование цвета экрана с источниками света в окружающей вас среде - как правило, солнечным светом днем и искусственным освещением ночью. LightBulb оказывает минимальное влияние на производительность и предлагает множество вариантов настройки.

Особенности приложения LightBulb: