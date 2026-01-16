Colorwood Game для Android
|Оценка:
5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
Бесплатная
|Версия:
1.10.16824
|Обновлено:
|ОС:
Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
Английский
|Разработчик:
Burny Games
|Категория:
Логические
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
154.81 Мб
Colorwood Game — словесная логическая игра, основанная на поиске смысловых связей между словами. Процесс построен вокруг уровней с набор слов, где нужно найти объединение по скрытому принципу. Игра не опирается на прямые определения или энциклопедические знания, а стимулирует наблюдательность, гибкость мышления и способность работать с контекстом. Прохождение уровней сопровождается постепенным усложнением механик, что помогает поддерживать интерес у новых пользователей и у опытных игроков.
Colorwood Game подходит для коротких игровых сессий и для более продолжительного вдумчивого прохождения. Приложение может использоваться как инструмент для тренировки мышления, расширения словесных ассоциаций и расслабленного досуга. Отсутствуют агрессивные таймеры и перегруженные интерфейсные элементы делают игру приятной для регулярного использования.
Список основных возможностей Colorwood Game:
- Предлагает словесные головоломки, построенные на поиске ассоциативных связей.
- Предполагет группировку слов по скрытым тематическим и логическим признакам.
- Использует постепенное усложнение уровней по мере прохождения.
- Содержит систему подсказок, направляющих игрока без прямого раскрытия решения.
- Обеспечивает игровой процесс без ограничений по времени.
- Помогает развивать наблюдательность и ассоциативное мышление.
- Предлагает минималистичный и понятный игровой формат.
