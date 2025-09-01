Goods Puzzle: 3D Sorting – головоломка, где пользователю нужно классифицировать и упорядочивать различные предметы на полках. Такая механика тренирует внимание, память и скорость реакции, а также умение находить оптимальные решения в ограниченные сроки.

Игра содержит сотни уровней с различной сложностью, пользователь сталкивается с большим количеством трёхмерных объектов, каждый уровень требует концентрации и умения анализировать ситуацию, чтобы правильно распределить предметы и освободить пространство для новых комбинаций. В приложении предусмотрены дополнительные возможности: использование усилителей, бонусы и прохождение уровней на время.

Основные возможности Goods Puzzle: 3D Sorting: