Goods Puzzle: 3D Sorting – головоломка, где пользователю нужно классифицировать и упорядочивать различные предметы на полках. Такая механика тренирует внимание, память и скорость реакции, а также умение находить оптимальные решения в ограниченные сроки.

Игра содержит сотни уровней с различной сложностью, пользователь сталкивается с большим количеством трёхмерных объектов, каждый уровень требует концентрации и умения анализировать ситуацию, чтобы правильно распределить предметы и освободить пространство для новых комбинаций. В приложении предусмотрены дополнительные возможности: использование усилителей, бонусы и прохождение уровней на время.

Основные возможности Goods Puzzle: 3D Sorting:

  • Предлагает более 300 видов предметов для сортировки с различными сценариями расположения товаров на полках.
  • Использует механику тройного совпадения и сортировки, а также режимы игры с ограничением времени.
  • При необходимости пользователи могут использовать бонусы и усилители для прохождения сложных заданий.
  • Развивает память, внимание и навыки быстрого мышления.
  • Дает возможность играть в любое время и в любом месте.
