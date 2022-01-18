Backgammon Free для Android

Описание
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Оценка: 4.60/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.12 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Логические - Настольные
Загрузок (сегодня/всего):0 / 11 780 | Статистика
Размер:16,85 Мб
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Backgammon Free — популярная настольная игра для Android-устройств. Что бы победить, в этой игре нужно проявить навыки стратегического мышления и интуицию. В этой версии коротких нард можно играть и искусственным интеллектом или другим человеком на одной доске.

В приложении присутствует 5 уровней сложности, 3 варианты игровой доски, подсказки, статистика игроков, оптимизирование для смартфонов и планшетов. Попробуйте одолеть довольно смышленый ИИ или испытайте удачу в игре с родными и близкими. 

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