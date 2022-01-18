Backgammon Free для Android
|Оценка:
|4.60/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AI Factory Limited
|Категории:
|Логические - Настольные
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 11 780 | Статистика
|Размер:
|16,85 Мб
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Backgammon Free — популярная настольная игра для Android-устройств. Что бы победить, в этой игре нужно проявить навыки стратегического мышления и интуицию. В этой версии коротких нард можно играть и искусственным интеллектом или другим человеком на одной доске.
В приложении присутствует 5 уровней сложности, 3 варианты игровой доски, подсказки, статистика игроков, оптимизирование для смартфонов и планшетов. Попробуйте одолеть довольно смышленый ИИ или испытайте удачу в игре с родными и близкими.
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