Backgammon Free — популярная настольная игра для Android-устройств. Что бы победить, в этой игре нужно проявить навыки стратегического мышления и интуицию. В этой версии коротких нард можно играть и искусственным интеллектом или другим человеком на одной доске.

В приложении присутствует 5 уровней сложности, 3 варианты игровой доски, подсказки, статистика игроков, оптимизирование для смартфонов и планшетов. Попробуйте одолеть довольно смышленый ИИ или испытайте удачу в игре с родными и близкими.