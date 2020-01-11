Reversi Free - одна из наиболее популярных и распространенных настольных стратегических игр для Android-устройств. Целью игры является захват фишек противника, при этом надо стараться не дать захватить свои.

Играть можно как против искусственного интеллекта, так и против человека на одном устройстве. В настройках присутствует возможность выбирать цвет фишек и игрового поля, а также задавать один из десяти уровней сложности (для игры против ИИ), общая статистика (победы/поражения/баллы).