Reversi Free

Уголки (Corners) 1.0 для Android
Уголки (Corners) - логическая игра для Android-коммуникаторов отдаленно напоминающая шашки. Цель игры - первым переставить все свои шашки в дом соперника
Пятнашки ПЛЮС 1.0.8 для Android
Пятнашки ПЛЮС - классическая игра для Android-смартфонов и планшетов, которая кроме привычных вариантов предлагает красочные и веселые режимы
Deep Green Reversi 1.1 для Android
Deep Green Reversi - симпатичный вариант игры Реверси для Android. Вы можете играть как против AI, так и против человека на одном смартфоне, выбирать цвет фишек,
Sea Fight 1.11 для Android
Sea Fight - любите играть в Морской Бой? Тогда играйте в любимую игру на Android-смартфоне! Расставляйте свои корабли и метко стреляйте по кораблям соперника
BaghChal 1.0 для Android
BaghChal - традиционная логическая игра из Непала. Нужно попытаться заблокировать четырех львов двадцатью козами. Львы едят коз, перепрыгивая через них. Козы
TicTacToe 2.1 для Android
TicTacToe - классические Крестики-Нолики. В игре неплохая графика, четыре уровня сложности, при чем на самом высоком уровне смартфон играет уже довольно интересно