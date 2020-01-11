Reversi Free для Android

Reversi Free 1.444 для Android

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Описание Reversi Free 1.444 для AndroidОписание   Скачать Reversi Free 1.444 для AndroidСКАЧАТЬ (9,18 Мб) Скриншоты Reversi Free 1.444 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Reversi Free 1.444 для AndroidСтатистика   Отзывы о Reversi Free 1.444 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Reversi Free - одна из наиболее популярных и распространенных настольных стратегических игр для Android-устройств. Целью игры является захват фишек противника, при этом надо стараться не дать захватить свои.

Играть можно как против искусственного интеллекта, так и против человека на одном устройстве. В настройках присутствует возможность выбирать цвет фишек и игрового поля, а также задавать один из десяти уровней сложности (для игры против ИИ), общая статистика (победы/поражения/баллы).

Reversi Free
Reversi Free
Reversi Free
Reversi Free
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 565
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастольные - Логические
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Отзывы о программе Reversi Free

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