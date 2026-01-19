mp3DirectCut — приложение для редактирования аудиофайлов в форматах MP3 и AAC без повторного кодирования.

Приложение ориентировано на базовые, но наиболее востребованные операции с аудио: обрезку, вырезание фрагментов, объединение нескольких частей, копирование и вставку сегментов. Навигация по файлу осуществляется с помощью прокрутки, перетаскивания и позиционной полосы, что позволяет точно выбирать нужные участки. Для контроля результата предусмотрено предварительное прослушивание выделенных фрагментов, включая циклическое воспроизведение.

Дополнительно mp3DirectCut поддерживает обработку громкости, включая нормализацию и эффекты плавного нарастания и затухания звука для MP3-файлов. Встроенный диктофон позволяет записывать звук напрямую с микрофона устройства сразу в формате MP3 с возможностью настройки параметров записи. Приложение может использоваться для подготовки рингтонов, подкастов, голосовых заметок, музыкальных заготовок и других аудиоматериалов, где важны скорость работы и сохранение качества.

Список основных возможностей mp3DirectCut: