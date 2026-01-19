mp3DirectCut для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Martin Pesch
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|376 Кб
mp3DirectCut — приложение для редактирования аудиофайлов в форматах MP3 и AAC без повторного кодирования.
Приложение ориентировано на базовые, но наиболее востребованные операции с аудио: обрезку, вырезание фрагментов, объединение нескольких частей, копирование и вставку сегментов. Навигация по файлу осуществляется с помощью прокрутки, перетаскивания и позиционной полосы, что позволяет точно выбирать нужные участки. Для контроля результата предусмотрено предварительное прослушивание выделенных фрагментов, включая циклическое воспроизведение.
Дополнительно mp3DirectCut поддерживает обработку громкости, включая нормализацию и эффекты плавного нарастания и затухания звука для MP3-файлов. Встроенный диктофон позволяет записывать звук напрямую с микрофона устройства сразу в формате MP3 с возможностью настройки параметров записи. Приложение может использоваться для подготовки рингтонов, подкастов, голосовых заметок, музыкальных заготовок и других аудиоматериалов, где важны скорость работы и сохранение качества.
Список основных возможностей mp3DirectCut:
- Прямое редактирование MP3 и AAC без повторного кодирования.
- Быстрое открытие и обработка аудиофайлов.
- Удобная навигация по треку с помощью прокрутки и перетаскивания.
- Точный выбор фрагментов для редактирования.
- Обрезка, вырезание, объединение и извлечение частей аудио.
- Копирование и вставка звуковых сегментов.
- Предварительное прослушивание выбранных фрагментов.
- Эффекты затухания и нарастания звука для MP3.
- Нормализация уровня громкости.
- Сохранение целого файла, выделенного фрагмента или проекта.
- Прямая запись MP3 с микрофона устройства.
