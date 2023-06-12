Gilisoft Audio Editor - предлагает широкий спектр инструментов для редактирования аудиофайлов. Перемещаясь по интуитивно понятному интерфейсу, пользователи могут изменять свои музыкальные файлы различными способами.

Раздел Audio Trimmer позволяет легко выбирать аудиофайлы для обработки. С помощью точного контроля пользователи могут установить время начала и окончания или использовать удобные ползунки для расширения или сужения выделения. Удаление или вырезание ненужных сегментов осуществляется простым нажатием кнопки.

Когда нужно объединить аудиофайлы для создания улучшенных версий или пользовательских миксов, раздел Audio Joiner окажется бесценным. Настраивая ползунки, пользователи определяют время начала и окончания, что приводит к плавному переходу между ними.

Audio Mixing - это мощный инструмент, позволяющий выбирать и объединять несколько аудиодорожек. Возможность установить индивидуальные уровни громкости для каждой дорожки обеспечивает идеально сбалансированный микс.

С помощью функции Convert Audio преобразование аудиофайлов в популярные форматы, такие как MP3, AAC, M4A, FLAC, WMA или WAV, становится простым делом.

Извлечение аудиодорожек из видеофайлов становится простым делом благодаря разделу Video to Audio. Эта функция позволяет пользователям захватывать звук из видеоклипов, создавая отдельные аудиофайлы для дальнейшего редактирования или самостоятельного использования.

Раздел Audio Fix предоставляет ряд инструментов для улучшения аудиофайлов. Пользователи могут настроить скорость воспроизведения и уровень тона в соответствии со своими потребностями.

Audio Lever также предлагает возможность преобразования монофонических файлов в стерео и наоборот. Несколькими простыми нажатиями пользователи могут изменить глубину звука, создавая более захватывающий и увлекательный опыт прослушивания.

Кроме того, окно настроек предоставляет удобный способ персонализации приложения. Пользователи могут получить доступ к нему через правую верхнюю кнопку и изменить язык пользовательского интерфейса по умолчанию.

Audio Lever - это комплексный редактор музыкальных файлов для Android, который позволяет пользователям обрезать, соединять, смешивать, конвертировать, извлекать и улучшать аудиофайлы. Удобный интерфейс и широкие возможности делают его идеальным выбором для любителей аудио.