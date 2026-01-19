Video Shaper для Windows
|Оценка:
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Glorylogic
|Категории:
|Конверторы - Редакторы
|Размер:
|19.76 Мб
Video Shaper — десктопное приложение для работы с видеоконтентом, ориентированное на выполнение базовых задач по обработке мультимедийных файлов. Программа предназначена для конвертации видео между популярными форматами, извлечения звуковых дорожек, записи видео на оптические носители, а также для предварительного просмотра файлов перед дальнейшей обработкой.
Основное назначение Video Shaper — подготовка видео для дальнейшего использования на различных устройствах и платформах. Программа поддерживает распространённые видеоформаты, такие как AVI, MKV, WMV, MP4 и DVD, что делает её удобной для преобразования файлов под конкретные требования. Помимо конвертации видео, приложение позволяет извлекать аудиодорожки и сохранять их в отдельных звуковых файлах.
Отдельного внимания заслуживает функция записи видеофайлов на CD, DVD и Blu-ray диски. Video Shaper также поддерживает работу с перезаписываемыми носителями, включая их очистку перед повторным использованием. Для повышения эффективности предусмотрена пакетная обработка, позволяющая одновременно работать с несколькими файлами. Дополнительным преимуществом является поддержка командной строки, благодаря которой программу можно интегрировать в автоматизированные сценарии обработки видео.
Список основных возможностей Video Shaper:
- Преобразование видеофайлов в форматы AVI, MKV, WMV, MP4 и DVD.
- Извлечение аудиодорожек из видео с сохранением в MP3, WAV, OGG, FLAC и WMA.
- Запись видеофайлов на CD, DVD и Blu-ray диски.
- Очистка перезаписываемых оптических носителей.
- Предварительный просмотр видео перед конвертацией или записью.
- Сохранение отдельных кадров в виде изображений.
- Пакетная обработка файлов.
- Поддержка работы через командную строку.
