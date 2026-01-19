Video Shaper — десктопное приложение для работы с видеоконтентом, ориентированное на выполнение базовых задач по обработке мультимедийных файлов. Программа предназначена для конвертации видео между популярными форматами, извлечения звуковых дорожек, записи видео на оптические носители, а также для предварительного просмотра файлов перед дальнейшей обработкой.

Основное назначение Video Shaper — подготовка видео для дальнейшего использования на различных устройствах и платформах. Программа поддерживает распространённые видеоформаты, такие как AVI, MKV, WMV, MP4 и DVD, что делает её удобной для преобразования файлов под конкретные требования. Помимо конвертации видео, приложение позволяет извлекать аудиодорожки и сохранять их в отдельных звуковых файлах.

Отдельного внимания заслуживает функция записи видеофайлов на CD, DVD и Blu-ray диски. Video Shaper также поддерживает работу с перезаписываемыми носителями, включая их очистку перед повторным использованием. Для повышения эффективности предусмотрена пакетная обработка, позволяющая одновременно работать с несколькими файлами. Дополнительным преимуществом является поддержка командной строки, благодаря которой программу можно интегрировать в автоматизированные сценарии обработки видео.

Список основных возможностей Video Shaper: