Video Shaper — десктопное приложение для работы с видеоконтентом, ориентированное на выполнение базовых задач по обработке мультимедийных файлов. Программа предназначена для конвертации видео между популярными форматами, извлечения звуковых дорожек, записи видео на оптические носители, а также для предварительного просмотра файлов перед дальнейшей обработкой.

Основное назначение Video Shaper — подготовка видео для дальнейшего использования на различных устройствах и платформах. Программа поддерживает распространённые видеоформаты, такие как AVI, MKV, WMV, MP4 и DVD, что делает её удобной для преобразования файлов под конкретные требования. Помимо конвертации видео, приложение позволяет извлекать аудиодорожки и сохранять их в отдельных звуковых файлах.

Отдельного внимания заслуживает функция записи видеофайлов на CD, DVD и Blu-ray диски. Video Shaper также поддерживает работу с перезаписываемыми носителями, включая их очистку перед повторным использованием. Для повышения эффективности предусмотрена пакетная обработка, позволяющая одновременно работать с несколькими файлами. Дополнительным преимуществом является поддержка командной строки, благодаря которой программу можно интегрировать в автоматизированные сценарии обработки видео.

Список основных возможностей Video Shaper:

  • Преобразование видеофайлов в форматы AVI, MKV, WMV, MP4 и DVD.
  • Извлечение аудиодорожек из видео с сохранением в MP3, WAV, OGG, FLAC и WMA.
  • Запись видеофайлов на CD, DVD и Blu-ray диски.
  • Очистка перезаписываемых оптических носителей.
  • Предварительный просмотр видео перед конвертацией или записью.
  • Сохранение отдельных кадров в виде изображений.
  • Пакетная обработка файлов.
  • Поддержка работы через командную строку.
