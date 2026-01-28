Литература. Видеоуроки – образовательное приложение для систематического изучения школьного курса литературы. Основу составляют видеоуроки, в которых последовательно раскрываются темы учебной программы, объясняются ключевые понятия, особенности жанров, исторический и культурный контекст произведений.

Курс охватывает все основные периоды и направления литературы: от устного народного творчества до произведений XX века и современной литературы. Материал структурирован по разделам, что упрощает навигацию и позволяет выстраивать индивидуальный темп обучения. Программа может использоваться в качестве дополнительного инструмента к школьным занятиям, для самостоятельной подготовки к контрольным работам, экзаменам и проектам.

Список основных возможностей приложения Литература. Видеоуроки: