Литература. Видеоуроки – образовательное приложение для систематического изучения школьного курса литературы. Основу составляют видеоуроки, в которых последовательно раскрываются темы учебной программы, объясняются ключевые понятия, особенности жанров, исторический и культурный контекст произведений.

Курс охватывает все основные периоды и направления литературы: от устного народного творчества до произведений XX века и современной литературы. Материал структурирован по разделам, что упрощает навигацию и позволяет выстраивать индивидуальный темп обучения. Программа может использоваться в качестве дополнительного инструмента к школьным занятиям, для самостоятельной подготовки к контрольным работам, экзаменам и проектам. 

Список основных возможностей приложения Литература. Видеоуроки:

  • Предоставляет доступ к полному школьному курсу литературы для 5–11 классов.
  • Содержит видеообъяснения тем с примерами и комментариями.
  • Изучение устного народного творчества, фольклора и эпоса.
  • Отдельные блоки по литературе XVIII, XIX и XX веков.
  • Темы, посвященные Серебряному веку и современному литературному процессу.
  • Помогает самостоятельному обучению и подготовке к школьным заданиям.
