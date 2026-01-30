Arrowscapes для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Beijing Youyoutang Technology Co.,ltd
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|154.22 Мб
|СКАЧАТЬ
Arrowscapes — логическая игра, построенная вокруг планирования последовательности действий и анализа пространства. Предлагает задачи, в которых необходимо правильно взаимодействовать со стрелками и блоками, избегая столкновений и ошибок. Вдумчивый игровой процесс без ограничений по времени позволяет сосредоточиться на логике и поиске оптимального решения.
Уровни создавались вручную, что исключает однотипность и автоматически сгенерированные задания. Сложность возрастает постепенно: начальные этапы знакомят с базовой механикой, а более поздние требуют точного расчёта действий и продуманной стратегии. В случае затруднений предусмотрена система подсказок, которая позволяет продолжить прохождение без потери прогресса.
Список основных возможностей Arrowscapes:
- Предлагает логические задачи, основанные на планировании порядка действий.
- Использует простое сенсорное управление стрелками и блоками.
- Ручная проработка каждого уровня без автоматической генерации.
- Содержит систему подсказок для сложных ситуаций.
- Постепенное увеличение сложности без резких скачков.
- Игровой процесс без временных ограничений и таймеров.
- Ориентирована на развитие логического мышления и внимания.
Японские кроссворды Катана 20.11
Японские кроссворды Катана – популярные головоломки, также известные, как нонограммы, их...
Маленькие птички хотят безудержного веселья и приключений, но свиньи снова все портят и...
Захватывающая головоломка для Android, в которой нужно соединять точки одного цвета за...
Crossmath - это захватывающая и бесплатная серия математических головоломок, которая станет...
Gardenscapes - New Acres 5.8.6
Gardenscapes - New Acres - увлекательная игра для мобильных устройств на базе Android, в которой игроку...
Игра-головоломка с более чем 10 000 уровней, бустерами и турнирными режимами. Пользователи...
Отзывы о программе Arrowscapes
Admin
Отзывов о программе Arrowscapes 10.1.2 пока нет, можете добавить...