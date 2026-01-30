Arrowscapes — логическая игра, построенная вокруг планирования последовательности действий и анализа пространства. Предлагает задачи, в которых необходимо правильно взаимодействовать со стрелками и блоками, избегая столкновений и ошибок. Вдумчивый игровой процесс без ограничений по времени позволяет сосредоточиться на логике и поиске оптимального решения.

Уровни создавались вручную, что исключает однотипность и автоматически сгенерированные задания. Сложность возрастает постепенно: начальные этапы знакомят с базовой механикой, а более поздние требуют точного расчёта действий и продуманной стратегии. В случае затруднений предусмотрена система подсказок, которая позволяет продолжить прохождение без потери прогресса.

Список основных возможностей Arrowscapes: