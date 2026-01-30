Arrowscapes для Android

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:10.1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:154.22 Мб
Arrowscapes — логическая игра, построенная вокруг планирования последовательности действий и анализа пространства. Предлагает задачи, в которых необходимо правильно взаимодействовать со стрелками и блоками, избегая столкновений и ошибок. Вдумчивый игровой процесс без ограничений по времени позволяет сосредоточиться на логике и поиске оптимального решения.

Уровни создавались вручную, что исключает однотипность и автоматически сгенерированные задания. Сложность возрастает постепенно: начальные этапы знакомят с базовой механикой, а более поздние требуют точного расчёта действий и продуманной стратегии. В случае затруднений предусмотрена система подсказок, которая позволяет продолжить прохождение без потери прогресса.

Список основных возможностей Arrowscapes:

  • Предлагает логические задачи, основанные на планировании порядка действий.
  • Использует простое сенсорное управление стрелками и блоками.
  • Ручная проработка каждого уровня без автоматической генерации.
  • Содержит систему подсказок для сложных ситуаций.
  • Постепенное увеличение сложности без резких скачков.
  • Игровой процесс без временных ограничений и таймеров.
  • Ориентирована на развитие логического мышления и внимания.
