Royal Match — игра в жанре «три в ряд», где нужно решать логические головоломки и постепенно восстанавливать и оформлять замок короля Роберта. Основная механика строится на составлении комбинаций из одинаковых элементов на игровом поле, что позволяет очищать уровни от препятствий и выполнять поставленные задачи. Игра ориентирована на поэтапное прохождение с увеличивающейся сложностью.

Предусмотрена система усилителей, упрощающих прохождение сложных этапов, а также бонусные уровни с дополнительными наградами. Приложение не содержит рекламы и не требует постоянного подключения к интернету. В игре реализованы соревновательные и командные активности, в том числе временные события и турниры, где можно сравнивать результаты с другими пользователями. Регулярные обновления добавляют новые уровни, задания и игровые зоны.

Список основных возможностей Royal Match: