Royal Match для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:33625 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:19.14 Мб
СКАЧАТЬ
Royal Match скриншот № 2
Royal Match скриншот № 3
Royal Match скриншот № 4

Royal Match — игра в жанре «три в ряд», где нужно решать логические головоломки и постепенно восстанавливать и оформлять замок короля Роберта. Основная механика строится на составлении комбинаций из одинаковых элементов на игровом поле, что позволяет очищать уровни от препятствий и выполнять поставленные задачи. Игра ориентирована на поэтапное прохождение с увеличивающейся сложностью.

Предусмотрена система усилителей, упрощающих прохождение сложных этапов, а также бонусные уровни с дополнительными наградами. Приложение не содержит рекламы и не требует постоянного подключения к интернету. В игре реализованы соревновательные и командные активности, в том числе временные события и турниры, где можно сравнивать результаты с другими пользователями. Регулярные обновления добавляют новые уровни, задания и игровые зоны.

Список основных возможностей Royal Match:

  • Предлагает большое количество уровней с различными целями и условиями прохождения.
  • Использует ускорители и специальные комбинации для очистки игрового поля.
  • Содержит препятствия и интерактивные объекты, влияющие на стратегию прохождения.
  • Зачисляет монеты и бонусы за успешное завершение уровней и событий.
  • Бонусные и тематические уровни с дополнительными наградами.
  • Предлагает участие во временных событиях и соревнованиях с другими игроками.
  • Поддерживает офлайн-режим без подключения к сети и не содержит встроенной рекламы.
ТОП-сегодня раздела "Головоломки"
 

скачать Японские кроссворды КатанаЯпонские кроссворды Катана 20.11

Японские кроссворды Катана – популярные головоломки, также известные, как нонограммы, их...

скачать Angry Birds MatchAngry Birds Match 5.6.0

Маленькие птички хотят безудержного веселья и приключений, но свиньи снова все портят и...

скачать Two DotsTwo Dots 7.18.2

Захватывающая головоломка для Android, в которой нужно соединять точки одного цвета за...

скачать CrossmathCrossmath 2.4.0

Crossmath - это захватывающая и бесплатная серия математических головоломок, которая станет...

скачать Gardenscapes - New AcresGardenscapes - New Acres 5.8.6

Gardenscapes - New Acres - увлекательная игра для мобильных устройств на базе Android, в которой игроку...

скачать Tile ClubTile Club 3.2.0

Игра-головоломка с более чем 10 000 уровней, бустерами и турнирными режимами. Пользователи...

Отзывы о программе Royal Match

Admin

Отзывов о программе Royal Match 33625 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв