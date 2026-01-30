Royal Match для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|33625 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Dream Games, Ltd
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|19.14 Мб
Royal Match — игра в жанре «три в ряд», где нужно решать логические головоломки и постепенно восстанавливать и оформлять замок короля Роберта. Основная механика строится на составлении комбинаций из одинаковых элементов на игровом поле, что позволяет очищать уровни от препятствий и выполнять поставленные задачи. Игра ориентирована на поэтапное прохождение с увеличивающейся сложностью.
Предусмотрена система усилителей, упрощающих прохождение сложных этапов, а также бонусные уровни с дополнительными наградами. Приложение не содержит рекламы и не требует постоянного подключения к интернету. В игре реализованы соревновательные и командные активности, в том числе временные события и турниры, где можно сравнивать результаты с другими пользователями. Регулярные обновления добавляют новые уровни, задания и игровые зоны.
Список основных возможностей Royal Match:
- Предлагает большое количество уровней с различными целями и условиями прохождения.
- Использует ускорители и специальные комбинации для очистки игрового поля.
- Содержит препятствия и интерактивные объекты, влияющие на стратегию прохождения.
- Зачисляет монеты и бонусы за успешное завершение уровней и событий.
- Бонусные и тематические уровни с дополнительными наградами.
- Предлагает участие во временных событиях и соревнованиях с другими игроками.
- Поддерживает офлайн-режим без подключения к сети и не содержит встроенной рекламы.
