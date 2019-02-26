Программы для Android » Игры » Головоломки » Головоломка: Шарики за ролики 1.24.0 для Android
Головоломка: Шарики за ролики для Android

Головоломка: Шарики за ролики 1.24.0 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Головоломка: Шарики за ролики 1.24.0 для AndroidОписание   Скачать Головоломка: Шарики за ролики 1.24.0 для AndroidСКАЧАТЬ (59,66 Мб) Скриншоты Головоломка: Шарики за ролики 1.24.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Головоломка: Шарики за ролики 1.24.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Головоломка: Шарики за ролики 1.24.0 для AndroidОтзывы (1)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Головоломка: Шарики за ролики — игра по мотивам мультфильма Головоломка (Inside Out), в которой игроку необходимо помочь девочке Райли навести порядок со своими эмоциями и воспоминаниями. Для этого необходимо выстраивать цветные шарики в определенные фигуры, ведь эти цветные шары не что иное, как эмоции Райли: Печаль, Гнев, Радость, Страх и Брезгливость.

При этом каждая эмоция обладает своими уникальными возможностями, которые можно использовать для прохождения уровней. Например, Печаль окрашивает все в голубой цвет и вызывает дождь, Гнев сжигает все вокруг огнем, Брезгливость поможет отогнать ненужные воспоминания, а Страх - получить яркие впечатления. Игра озвучена голосами героев мультфильма.

Ключевые особенности Головоломка: Шарики за ролики:

  • Лопайте шарики, создавайте комбинации из воспоминаний каждой эмоции.
  • Более 200 уровней.
  • Используйте бонусы, характерные для каждой из эмоций (солнечные лучи с Радостью, дождь - с Печалью, огонь - с Гневом, Брезгливость поможет отогнать ненужные воспоминания, а Страх - получить яркие впечатления).
  • Возможность дарить и получать бесплатные жизни, а так же сравнивать свои успехи с достижениями друзей в Facebook.
  • 4 различных режима игры.
  • Обходите препятствия, например Ступоры, и ускоряйтесь используя Мозговые атаки.
  • Отличная 3D-анимация и оригинальная озвучная.
Скриншоты Головоломка: Шарики за ролики:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 737
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки - Логические
ТОП-сегодня раздела "Головоломки"
 

Homescapes 1.3.0.900 для Android

Дворецкий Остин возвращается в дом своего детства, с котором связано много счастливых воспоминаний. Он находится в несколько запущенном состоянии, и ваша задача

Find The Differences - The Detective 1.2.0 для Android

Помогите частному детективу распутать ряд запутанных дел. Игрок должен найти определенное количество отличий между парой похожих изображений. Участвуйте в разных

Слова из Слова 5.5 для Android

Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер

Найди отличия 1.4.3 для Android

Найди отличия – классическая игра, в которой придется находить различия в двух картинках. Если вы испытываете трудности с определенным уровнем, можно воспользоваться

Gardenscapes - New Acres 2.1.0 для Android

Gardenscapes - New Acres - увлекательная игра для мобильных устройств на базе Android, в которой игроку предстоит восстановить заброшенный парк и вернуть ему

Best Fiends 5.2.2 для Android

Best Fiends – помогите маленьким букашкам справиться с последствиями космической катастрофы. После падения метеорита слизни подались в криминал и начали заниматься

скачать Adguard

Отзывы о программе Головоломка: Шарики за ролики

nnn про Головоломка: Шарики за ролики 1.8.0 для Android [12-02-2016]

Задумка игры не плохая....красочно реализовано...но не разумно построены уровни сложности....и если у кого-то супер стальные нервы - рекомендую...но людям с неустойчивой психикой и неуравновешенный - крайне не советую... Иначе чревато разбитым телефоном от безысходности несколько суток пытаться пройти уровень
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 