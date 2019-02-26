Головоломка: Шарики за ролики — игра по мотивам мультфильма Головоломка (Inside Out), в которой игроку необходимо помочь девочке Райли навести порядок со своими эмоциями и воспоминаниями. Для этого необходимо выстраивать цветные шарики в определенные фигуры, ведь эти цветные шары не что иное, как эмоции Райли: Печаль, Гнев, Радость, Страх и Брезгливость.
При этом каждая эмоция обладает своими уникальными возможностями, которые можно использовать для прохождения уровней. Например, Печаль окрашивает все в голубой цвет и вызывает дождь, Гнев сжигает все вокруг огнем, Брезгливость поможет отогнать ненужные воспоминания, а Страх - получить яркие впечатления. Игра озвучена голосами героев мультфильма.
Ключевые особенности Головоломка: Шарики за ролики:
Лопайте шарики, создавайте комбинации из воспоминаний каждой эмоции.
Более 200 уровней.
Используйте бонусы, характерные для каждой из эмоций (солнечные лучи с Радостью, дождь - с Печалью, огонь - с Гневом, Брезгливость поможет отогнать ненужные воспоминания, а Страх - получить яркие впечатления).
Возможность дарить и получать бесплатные жизни, а так же сравнивать свои успехи с достижениями друзей в Facebook.
4 различных режима игры.
Обходите препятствия, например Ступоры, и ускоряйтесь используя Мозговые атаки.
Best Fiends – помогите маленьким букашкам справиться с последствиями космической катастрофы. После падения метеорита слизни подались в криминал и начали заниматься
Отзывы о программе Головоломка: Шарики за ролики
nnn про Головоломка: Шарики за ролики 1.8.0 для Android [12-02-2016]
Задумка игры не плохая....красочно реализовано...но не разумно построены уровни сложности....и если у кого-то супер стальные нервы - рекомендую...но людям с неустойчивой психикой и неуравновешенный - крайне не советую... Иначе чревато разбитым телефоном от безысходности несколько суток пытаться пройти уровень | | Ответить