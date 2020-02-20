Diggy's Adventure – игра про маленького шахтера Дигги, который отправляется в захватывающие приключения. Вместе с друзьями Профессором, Линдой и Расти исследуйте миры, полные тайн и загадок древних цивилизаций.

В игре присутствует захватывающая сюжетная линия, ее действия происходит в таких локациях, как Египет, Скандинавия, Китай или Атлантида. По мере прохождения игры, вам нужно будет решить тысячи головоломок типа «3 в ряд», физических головоломок и конструкторов.

Все находки Дигги сносит в лагерь и его нужно не только украшать, но и улучшать. Создавайте уникальные предметы, выполняйте игровые задания и получайте максимальные награды и очки опыта.

Особенности игры: