Программы для Android » Игры » Головоломки » Diggy's Adventure для Android
Diggy's Adventure для Android

Diggy's Adventure 1.5.212 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Diggy's Adventure 1.5.212 для AndroidОписание   Скачать Diggy's Adventure 1.5.212 для AndroidСКАЧАТЬ (79,74 Мб) Скриншоты Diggy's Adventure 1.5.212 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Diggy's Adventure 1.5.212 для AndroidСтатистика   Отзывы о Diggy's Adventure 1.5.212 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
1.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 1.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Diggy's Adventure – игра про маленького шахтера Дигги, который отправляется в захватывающие приключения. Вместе с друзьями Профессором, Линдой и Расти исследуйте миры, полные тайн и загадок древних цивилизаций.

В игре присутствует захватывающая сюжетная линия, ее действия происходит в таких локациях, как Египет, Скандинавия, Китай или Атлантида. По мере прохождения игры, вам нужно будет решить тысячи головоломок типа «3 в ряд», физических головоломок и конструкторов.

Все находки Дигги сносит в лагерь и его нужно не только украшать, но и улучшать. Создавайте уникальные предметы, выполняйте игровые задания и получайте максимальные награды и очки опыта.

Особенности игры:

  • Более 1000 загадок и головоломок.
  • Более 500 запутанных лабиринтов и шахт.
  • Более 100 забавных персонажей.
  • 5 уникальных локаций.
Что нового в Diggy's Adventure 1.5.212 для Android?

  • исправили некоторые ошибки
Diggy's Adventure
Diggy's Adventure
Diggy's Adventure
Diggy's Adventure
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 706
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки - Аркады и 2D
ТОП-сегодня раздела "Головоломки"
 

Junes Journey 1.36.1 для Android

Захватывающий виртуальный детектив для Android, благодаря которому можно отдохнуть от повседневных забот и окунуться в мир расследований, тайн и коварных интриг.

Words of Wonders 1.9.3M для Android

Составляйте слова, открывайте новые чудеса, собирайте по кусочкам замысловатые пазлы кроссворда в этой увлекательной игре для мобильных Android-устройств. Вас ждут

Часовщик: три в ряд 39.111.0 для Android

Захватывающая бесплатная игра для Android в жанре "три в ряд", в которой игроку необходимо спасти город от злых чар старого Часовщика и вернуть жизнь на улицы

Викторина. Квиз Лэнд 1.1.668 для Android

Бесплатная интеллектуальная игра-викторина для Android, чтобы проверить ваш IQ и общие знания. Присутствуют разные уровни сложности, подсказки, ежедневные и

ИдиотенТест 1.7 для Android

ИдиотенТест - узнайте сможети ли Вы пройти тест, который проходят злосные нарушители правил дорожного движения в Германии

Тренажер памяти и внимания. 1.3.4 для Android

Тренажер памяти и внимания. - программа для улучшения внимания, памяти и концентрации, в основу которой положена методика тренировки и тестирования летчиков.

скачать Adguard

Отзывы о программе Diggy's Adventure

Admin

Отзывов о программе Diggy's Adventure 1.5.212 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 