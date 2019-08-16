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CodyCross: Кроссворды для Android

CodyCross: Кроссворды 1.27.0 для Android

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Описание CodyCross: Кроссворды 1.27.0 для AndroidОписание   Скачать CodyCross: Кроссворды 1.27.0 для AndroidСКАЧАТЬ (62,57 Мб) Скриншоты CodyCross: Кроссворды 1.27.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика CodyCross: Кроссворды 1.27.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о CodyCross: Кроссворды 1.27.0 для AndroidОтзывы (0)  
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CodyCross: Кроссворды - необычные кроссворды для Андроид. По сюжету необходимо помочь пришельцу изучить нашу планету, изучая при этом достижения человечества и решая тематические головоломки.

Отгадывая каждое новое слово, вы упрощаете себе задачу по отгадыванию следующих слов. Также присутствуют подсказки, а в особо затруднительных ситуациях можно воспользоваться специальными жетонами и открыть любую букву в незнакомом слове.

Особенности:

  • Исследуйте красочные игровые миры, наполненные сотнями уровней.
  • Каждый мир содержит уникальные тематики и жанры.
  • Инновационный геймплей.
  • Оцените своё знание языка, разгадывая слова.
  • Используйте жетоны, чтобы открыть букву в случае затруднений.
  • Тренируйте мышление, разгадывая кроссворды.
  • Синхронизируйте прогресс на всех устройствах, подключив аккаунт Facebook.
  • Решайте головоломки и проходите уровни в оффлайн режиме, если у вас нет подключения к интернету (с ограничением некоторых опций).
  • Можно оформить подписку на тематические колоды.
CodyCross: Кроссворды
CodyCross: Кроссворды
CodyCross: Кроссворды
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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Отзывы о программе CodyCross: Кроссворды

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