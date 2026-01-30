FixWiFixWin 11 для Windows

FixWin 11 — утилита для диагностики и устранения типовых ошибок Windows 10 и 11, помогает в ситуациях нестабильной работой системы, сбоев встроенных компонентов, проблем с приложениями и стандартными средствами Windows. Позволяет выполнять восстановление и исправление неполадок без ручного редактирования системного реестра и глубокого вмешательства в настройки ОС. Для серьёзных неисправностей предусмотрен запуск инструмента DISM, который выполняет восстановление образа системы. 

Программа предоставляет набор готовых инструментов для решения распространённых системных проблем. Перед началом работы предлагается создать точку восстановления системы, что позволяет, при необходимости, безопасно вернуть состояние системы в исходное положение. Сканирование выполняется автоматически и может потребовать перезагрузки компьютера. FixWin 11 поддерживает восстановление работоспособности приложений из Microsoft Store путём их повторной регистрации.

Список основных возможностей FixWin 11:

  • Проверяет и восстановливает повреждённые системные файлы.
  • Создает точки восстановления системы перед выполнением исправлений.
  • Предусматривает восстановление образа Windows с использованием DISM.
  • Использует повторную регистрацию приложений Microsoft Store.
  • Исправляет ошибки проводника, проблемы с интернет-соединением и сетевыми настройками.
  • Позволяет сбросить кэш эскизов и исправить системные компоненты.
  • Проводит повторную регистрацию системных DLL-файлов.
