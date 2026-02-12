Video & Music Downloader для Android

Описание
Отзывы
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.6.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Менеджеры закачек
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:52.26 Мб
Video & Music Downloader скриншот № 1
Video & Music Downloader скриншот № 2
Video & Music Downloader скриншот № 3
Video & Music Downloader скриншот № 4

Video & Music Downloader — приложение для сохранения мультимедийного контента из Интернета на мобильные устройства, предназначено для загрузки видеороликов и аудиофайлов с различных веб-ресурсов и социальных платформ с последующим офлайн-просмотром или прослушиванием. Инструмент автоматически определяет доступные для скачивания файлы на открытой странице и позволяет сохранить их в памяти устройства.

Сервис обеспечивает стабильную загрузку даже при нестабильном соединении. Дает возможность управлять процессом скачивания, приостанавливать его, возобновлять или выполнять несколько загрузок одновременно. Поддерживает различные форматы файлов и варианты качества, дополнительно реализованы функции воспроизведения, базового управления файлами и организации хранения загруженного контента.

Список основных возможностей Video & Music Downloader:

  • Автоматически определяет доступные для скачивания видео и аудио на веб-страницах.
  • Предоставляет выбор качества файла перед загрузкой для контроля занимаемого места.
  • Предусматривает создание защищенных папок с паролем для личных данных.
  • Поддерживает различные форматы и разрешения мультимедиа.
  • Использует фоновую загрузку при использовании других приложений.
  • Одновременная работа с несколькими файлами.
  • Позволяет извлекать аудио из видеофайлов.
  • Внутренний файловый менеджер для просмотра, переименования, удаления и сортировки файлов.
  • Встроенный браузер для поиска и открытия сайтов.
