Video & Music Downloader — приложение для сохранения мультимедийного контента из Интернета на мобильные устройства, предназначено для загрузки видеороликов и аудиофайлов с различных веб-ресурсов и социальных платформ с последующим офлайн-просмотром или прослушиванием. Инструмент автоматически определяет доступные для скачивания файлы на открытой странице и позволяет сохранить их в памяти устройства.

Сервис обеспечивает стабильную загрузку даже при нестабильном соединении. Дает возможность управлять процессом скачивания, приостанавливать его, возобновлять или выполнять несколько загрузок одновременно. Поддерживает различные форматы файлов и варианты качества, дополнительно реализованы функции воспроизведения, базового управления файлами и организации хранения загруженного контента.

Список основных возможностей Video & Music Downloader: