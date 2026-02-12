Video & Music Downloader для Android
Video & Music Downloader — приложение для сохранения мультимедийного контента из Интернета на мобильные устройства, предназначено для загрузки видеороликов и аудиофайлов с различных веб-ресурсов и социальных платформ с последующим офлайн-просмотром или прослушиванием. Инструмент автоматически определяет доступные для скачивания файлы на открытой странице и позволяет сохранить их в памяти устройства.
Сервис обеспечивает стабильную загрузку даже при нестабильном соединении. Дает возможность управлять процессом скачивания, приостанавливать его, возобновлять или выполнять несколько загрузок одновременно. Поддерживает различные форматы файлов и варианты качества, дополнительно реализованы функции воспроизведения, базового управления файлами и организации хранения загруженного контента.
Список основных возможностей Video & Music Downloader:
- Автоматически определяет доступные для скачивания видео и аудио на веб-страницах.
- Предоставляет выбор качества файла перед загрузкой для контроля занимаемого места.
- Предусматривает создание защищенных папок с паролем для личных данных.
- Поддерживает различные форматы и разрешения мультимедиа.
- Использует фоновую загрузку при использовании других приложений.
- Одновременная работа с несколькими файлами.
- Позволяет извлекать аудио из видеофайлов.
- Внутренний файловый менеджер для просмотра, переименования, удаления и сортировки файлов.
- Встроенный браузер для поиска и открытия сайтов.
