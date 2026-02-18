DontKillMyApp для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.11 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3.66 Мб
СКАЧАТЬ
DontKillMyApp скриншот № 1
DontKillMyApp скриншот № 2
DontKillMyApp скриншот № 3
DontKillMyApp скриншот № 4

DontKillMyApp — утилита для анализа и настройки работы фоновых процессов на устройствах Android. Предназначена для решения проблем, связанных с самопроизвольной остановкой сервисов, задержкой уведомлений, некорректной работой трекеров, мессенджеров или других программ, которые зависят от выполнения задач в фоне. С помощью встроенных инструментов можно определить, насколько агрессивно система энергосбережения ограничивает активность приложений, и получить практические рекомендации по изменению настроек устройства.

Программа выполняет тестирование поведения системы при длительной фоновой активности, моделирует реальные сценарии работы приложений. DontKillMyApp фиксирует, как часто выполняются запланированные задачи, и сравнивает фактические показатели с ожидаемыми. На основе этих данных формируется отчет о работе системы управления питанием. Приложение распространяется как проект с открытым исходным кодом, что делает его полезным не только для обычных пользователей, но и для разработчиков, тестировщиков и специалистов по оптимизации мобильных решений.

Список основных возможностей DontKillMyApp:

  • Позволяет провести бенчмарк для оценки того, как система ограничивает фоновые процессы.
  • Использует механизмы foreground-служб, планировщиков задач и системных уведомлений для точной диагностики.
  • Анализирует стабильность выполнения задач при заблокированном экране и в режиме энергосбережения.
  • Дает пошаговые инструкции по настройке параметров системы, чтобы уменьшить принудительное завершение приложений.
  • Формирует технический отчет о поведении системы и корректности выполнения запланированных операций.
  • Проводит повторное тестирование после изменения конфигурации устройства для сравнения результатов.
  • Открытый исходный код позволяет изучать реализацию тестов и применять их в разработке.
ТОП-сегодня раздела "Оптимизация"
 

скачать KingRootKingRoot 5.2.2

KingRoot – если вы захотите получить права Root на своем Android-устройстве и при этом не сильно...

скачать AncleanerAncleaner 0.196

Ancleaner, Android cleaner - наверно, самое простое приложение для оптимизации Вашего Android-устройства и очистки его от мусорных и ненужных файлов...

скачать Google FilesGoogle Files 1.9456.838368644.0-release

Приложение от Google, которое может заменить сразу несколько программ. После установки, у вас...

скачать AMC Cleaner LiteAMC Cleaner Lite 2.0.5.0066

Простое в использовании Android-приложение, позволяющее легко и быстро освободить место в...

скачать Системный ОптимизаторСистемный Оптимизатор 1.40

Бесплатный инструмент для Android-смартфонов, с помощью которого можно освободить место в...

скачать Nox CleanerNox Cleaner 2.3.5

Простой в использовании и эффективный клинер для Android, с помощью которого можно очистить...

Отзывы о программе DontKillMyApp

Admin

Отзывов о программе DontKillMyApp 2.11 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв