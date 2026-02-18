DontKillMyApp — утилита для анализа и настройки работы фоновых процессов на устройствах Android. Предназначена для решения проблем, связанных с самопроизвольной остановкой сервисов, задержкой уведомлений, некорректной работой трекеров, мессенджеров или других программ, которые зависят от выполнения задач в фоне. С помощью встроенных инструментов можно определить, насколько агрессивно система энергосбережения ограничивает активность приложений, и получить практические рекомендации по изменению настроек устройства.

Программа выполняет тестирование поведения системы при длительной фоновой активности, моделирует реальные сценарии работы приложений. DontKillMyApp фиксирует, как часто выполняются запланированные задачи, и сравнивает фактические показатели с ожидаемыми. На основе этих данных формируется отчет о работе системы управления питанием. Приложение распространяется как проект с открытым исходным кодом, что делает его полезным не только для обычных пользователей, но и для разработчиков, тестировщиков и специалистов по оптимизации мобильных решений.

Список основных возможностей DontKillMyApp: