СКАЧАТЬ
DontKillMyApp — утилита для анализа и настройки работы фоновых процессов на устройствах Android. Предназначена для решения проблем, связанных с самопроизвольной остановкой сервисов, задержкой уведомлений, некорректной работой трекеров, мессенджеров или других программ, которые зависят от выполнения задач в фоне. С помощью встроенных инструментов можно определить, насколько агрессивно система энергосбережения ограничивает активность приложений, и получить практические рекомендации по изменению настроек устройства.
Программа выполняет тестирование поведения системы при длительной фоновой активности, моделирует реальные сценарии работы приложений. DontKillMyApp фиксирует, как часто выполняются запланированные задачи, и сравнивает фактические показатели с ожидаемыми. На основе этих данных формируется отчет о работе системы управления питанием. Приложение распространяется как проект с открытым исходным кодом, что делает его полезным не только для обычных пользователей, но и для разработчиков, тестировщиков и специалистов по оптимизации мобильных решений.
Список основных возможностей DontKillMyApp:
- Позволяет провести бенчмарк для оценки того, как система ограничивает фоновые процессы.
- Использует механизмы foreground-служб, планировщиков задач и системных уведомлений для точной диагностики.
- Анализирует стабильность выполнения задач при заблокированном экране и в режиме энергосбережения.
- Дает пошаговые инструкции по настройке параметров системы, чтобы уменьшить принудительное завершение приложений.
- Формирует технический отчет о поведении системы и корректности выполнения запланированных операций.
- Проводит повторное тестирование после изменения конфигурации устройства для сравнения результатов.
- Открытый исходный код позволяет изучать реализацию тестов и применять их в разработке.
