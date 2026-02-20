Peachy для Android
Peachy — приложение для редактирования фотографий с применением алгоритмов ИИ, предназначенное для детальной обработки портретов и селфи. Сочетает инструменты автоматической коррекции внешности с классическими функциями фоторедактора, позволяет выполнять базовую настройку изображения и точечную ретушь отдельных элементов.
Редактор анализирует изображение и предлагает инструменты для коррекции кожи, черт лица и пропорций тела с сохранением естественности исходной фотографии. Большинство операций выполняется в полуавтоматическом режиме, интенсивность которого можно регулировать вручную. Peachy подходит для подготовки фотографий к публикации в социальных сетях, создания портретов, обработки групповых снимков и улучшения изображений, сделанных в повседневных условиях освещения.
Список основных возможностей Peachy:
- Предлагает ретушь кожи с удалением мелких дефектов, морщин и неровностей.
- Обеспечивает коррекцию тона лица, регулировка яркости глаз и отбеливание зубов.
- Дает возможность скорректировать пропорций тела, в том числе настройку талии, длины ног и силуэта.
- Поддерживает обработку фотографий для последующего размещения в цифровых сервисах и мессенджерах
- Инструменты изменения формы лица с возможностью точной настройки отдельных зон.
- Автоматическое распознавание лиц на групповых фотографиях и их независимая обработка.
- Функции пластики изображения для аккуратной коррекции без искажения фона.
- Базовые параметры редактирования: яркость, контраст, тени, температура цвета, резкость.
- Обрезка, поворот и адаптация кадра под различные форматы изображений.
