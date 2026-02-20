Peachy — приложение для редактирования фотографий с применением алгоритмов ИИ, предназначенное для детальной обработки портретов и селфи. Сочетает инструменты автоматической коррекции внешности с классическими функциями фоторедактора, позволяет выполнять базовую настройку изображения и точечную ретушь отдельных элементов.

Редактор анализирует изображение и предлагает инструменты для коррекции кожи, черт лица и пропорций тела с сохранением естественности исходной фотографии. Большинство операций выполняется в полуавтоматическом режиме, интенсивность которого можно регулировать вручную. Peachy подходит для подготовки фотографий к публикации в социальных сетях, создания портретов, обработки групповых снимков и улучшения изображений, сделанных в повседневных условиях освещения.

Список основных возможностей Peachy: