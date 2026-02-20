Peachy для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.213.63 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:47.52 Мб
СКАЧАТЬ
Peachy скриншот № 1
Peachy скриншот № 2
Peachy скриншот № 3
Peachy скриншот № 4

Peachy — приложение для редактирования фотографий с применением алгоритмов ИИ, предназначенное для детальной обработки портретов и селфи. Сочетает инструменты автоматической коррекции внешности с классическими функциями фоторедактора, позволяет выполнять базовую настройку изображения и точечную ретушь отдельных элементов. 

Редактор анализирует изображение и предлагает инструменты для коррекции кожи, черт лица и пропорций тела с сохранением естественности исходной фотографии. Большинство операций выполняется в полуавтоматическом режиме, интенсивность которого можно регулировать вручную. Peachy подходит для подготовки фотографий к публикации в социальных сетях, создания портретов, обработки групповых снимков и улучшения изображений, сделанных в повседневных условиях освещения.

Список основных возможностей Peachy:

  • Предлагает ретушь кожи с удалением мелких дефектов, морщин и неровностей.
  • Обеспечивает коррекцию тона лица, регулировка яркости глаз и отбеливание зубов.
  • Дает возможность скорректировать пропорций тела, в том числе настройку талии, длины ног и силуэта.
  • Поддерживает обработку фотографий для последующего размещения в цифровых сервисах и мессенджерах
  • Инструменты изменения формы лица с возможностью точной настройки отдельных зон.
  • Автоматическое распознавание лиц на групповых фотографиях и их независимая обработка.
  • Функции пластики изображения для аккуратной коррекции без искажения фона.
  • Базовые параметры редактирования: яркость, контраст, тени, температура цвета, резкость.
  • Обрезка, поворот и адаптация кадра под различные форматы изображений.
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

скачать CanvaCanva 2.148.0

Приложение, благодаря которому создание красивых дизайнов для работы, учебы и...

скачать ibis Paint Xibis Paint X 13.0.5

Мощная рисовалка для Android-смартфонов и планшетов, которая предлагает все необходимые...

скачать Clip Studio PaintClip Studio Paint 3.2.0

Удобное приложение для цифрового рисования, анимации и создания графического контента,...

скачать FaceAppFaceApp 12.8.2

Позитивное приложение, которое использует принцип нейронных сетей, и позволяет с помощью...

скачать PhotoRoomPhotoRoom 1.7.5

Удобный фоторедактор для Android-устройств, с помощью которого можно быстро и легко выбрать...

скачать Adobe Spark PostAdobe Spark Post 26.4.1

Удобное в использовании приложение от компании Adobe, для создания графического контента на...

Отзывы о программе Peachy

Admin

Отзывов о программе Peachy 1.213.63 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв