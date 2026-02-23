Image Eye — программа для просмотра и базовой обработки графических файлов, обеспечивает удобную работу с изображениями без перегруженного интерфейса. Открывает файлы напрямую из проводника или через собственное окно выбора, позволяет быстро переходить к просмотру отдельных снимков и целых каталогов.

Просмотрщик корректно работает не только с распространёнными типами файлов, такими как JPG, PNG, GIF или BMP, но и с профессиональными и специализированными форматами, в том числе PSD, TGA, DDS, FITS и другими. Встроенные инструменты редактирования предлагают базовые операции поворота, отражения и настройки параметров цвета. Дополнительно реализован режим слайд-шоу с возможностью показа в оконном или полноэкранном режиме. Также предусмотрены функции создания снимков экрана: можно захватывать как весь экран, так и активное окно для дальнейшего просмотра.

Список основных возможностей Image Eye: