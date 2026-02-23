Image Eye для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|FMJ-Software
|Категория:
|Просмотр
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2.79 Мб
|СКАЧАТЬ
Image Eye — программа для просмотра и базовой обработки графических файлов, обеспечивает удобную работу с изображениями без перегруженного интерфейса. Открывает файлы напрямую из проводника или через собственное окно выбора, позволяет быстро переходить к просмотру отдельных снимков и целых каталогов.
Просмотрщик корректно работает не только с распространёнными типами файлов, такими как JPG, PNG, GIF или BMP, но и с профессиональными и специализированными форматами, в том числе PSD, TGA, DDS, FITS и другими. Встроенные инструменты редактирования предлагают базовые операции поворота, отражения и настройки параметров цвета. Дополнительно реализован режим слайд-шоу с возможностью показа в оконном или полноэкранном режиме. Также предусмотрены функции создания снимков экрана: можно захватывать как весь экран, так и активное окно для дальнейшего просмотра.
Список основных возможностей Image Eye:
- Поддерживает большое количество графических форматов, в том числе редкие и специализированные.
- Обеспечивает быструю навигацию по всем изображениям выбранной папки.
- Предлагает базовые инструменты редактирования: поворот, отражение, простая цветокоррекция.
- Просмотр изображений в полноэкранном режиме без отвлекающих элементов.
- Запуск слайд-шоу с настройкой режима отображения.
- Создание снимков экрана целиком или для активного окна.
- Настраиваемое окно открытия файлов с фильтрацией по форматам.
Paint.NET - очень мощный, и при этом абсолютно бесплатный графический редактор. Отличается...
FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра,...
Крохотный и простой в использовании просмотрщик графических файлов для Windows,...
WinDjView - отличная утилита для просмотра DjVu файлов, предоставляющая пользователю все...
XnView - бесплатный аналог ACDSee, который предоставляет все необходимые инструменты для...
DjVuReader - программа для просмотра файлов в формате djvu (электронные книги). Поддерживает...
Отзывы о программе Image Eye
Admin
Отзывов о программе Image Eye 10.0 пока нет, можете добавить...