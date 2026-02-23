Image Eye для Windows

ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Просмотр
Image Eye — программа для просмотра и базовой обработки графических файлов, обеспечивает удобную работу с изображениями без перегруженного интерфейса. Открывает файлы напрямую из проводника или через собственное окно выбора, позволяет быстро переходить к просмотру отдельных снимков и целых каталогов. 

Просмотрщик корректно работает не только с распространёнными типами файлов, такими как JPG, PNG, GIF или BMP, но и с профессиональными и специализированными форматами, в том числе PSD, TGA, DDS, FITS и другими.  Встроенные инструменты редактирования предлагают базовые операции поворота, отражения и настройки параметров цвета. Дополнительно реализован режим слайд-шоу с возможностью показа в оконном или полноэкранном режиме. Также предусмотрены функции создания снимков экрана: можно захватывать как весь экран, так и активное окно для дальнейшего просмотра.

Список основных возможностей Image Eye:

  • Поддерживает большое количество графических форматов, в том числе редкие и специализированные.
  • Обеспечивает быструю навигацию по всем изображениям выбранной папки.
  • Предлагает базовые инструменты редактирования: поворот, отражение, простая цветокоррекция.
  • Просмотр изображений в полноэкранном режиме без отвлекающих элементов.
  • Запуск слайд-шоу с настройкой режима отображения.
  • Создание снимков экрана целиком или для активного окна.
  • Настраиваемое окно открытия файлов с фильтрацией по форматам.
