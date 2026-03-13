Nextcloud для Android
|Оценка:
|3.75/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|33.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nextcloud
|Категория:
|Синхронизация
Загрузок (всего): 6
|0 / 6 | Статистика
|Размер:
|29.17 Мб
Nextcloud — мобильное приложение для устройств на базе Android, предназначенное для доступа к данным, размещенным на сервере Nextcloud. Позволяет работать с файлами, документами, фотографиями и другими типами данных, хранящимися в личном или корпоративном облачном хранилище.
Приложение обеспечивает удобное взаимодействие с сервером Nextcloud и поддерживает основные операции, связанные с хранением и передачей файлов. Присутствует возможность обмениваться файлами с другими участниками системы, синхронизировать выбранные папки и документы, а также автоматически отправлять фотографии и видеозаписи, созданные на мобильном устройстве, в облачное хранилище. Благодаря поддержке нескольких учетных записей программа может использоваться одновременно для работы с разными серверами или проектами.
Список основных возможностей Nextcloud:
- Просмотр и управление файлами, размещенными на сервере Nextcloud.
- Загрузка файлов и документов с мобильного устройства в облачное хранилище.
- Обмен файлами с другими пользователями системы.
- Синхронизация выбранных файлов и папок для быстрого доступа.
- Автоматическая загрузка фотографий и видео, созданных на устройстве.
- Поддержка работы с несколькими учетными записями.
- Современный и удобный пользовательский интерфейс для навигации по файлам.
