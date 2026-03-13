Nextcloud для Android

Оценка: 3.75/5 голосов - 8
Лицензия: Бесплатная
Версия:33.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Синхронизация
Загрузок (сегодня/всего):0 / 6 | Статистика
Размер:29.17 Мб
Nextcloud — мобильное приложение для устройств на базе Android, предназначенное для доступа к данным, размещенным на сервере Nextcloud. Позволяет работать с файлами, документами, фотографиями и другими типами данных, хранящимися в личном или корпоративном облачном хранилище.

Приложение обеспечивает удобное взаимодействие с сервером Nextcloud и поддерживает основные операции, связанные с хранением и передачей файлов. Присутствует возможность обмениваться файлами с другими участниками системы, синхронизировать выбранные папки и документы, а также автоматически отправлять фотографии и видеозаписи, созданные на мобильном устройстве, в облачное хранилище. Благодаря поддержке нескольких учетных записей программа может использоваться одновременно для работы с разными серверами или проектами.

Список основных возможностей Nextcloud:

  • Просмотр и управление файлами, размещенными на сервере Nextcloud.
  • Загрузка файлов и документов с мобильного устройства в облачное хранилище.
  • Обмен файлами с другими пользователями системы.
  • Синхронизация выбранных файлов и папок для быстрого доступа.
  • Автоматическая загрузка фотографий и видео, созданных на устройстве.
  • Поддержка работы с несколькими учетными записями.
  • Современный и удобный пользовательский интерфейс для навигации по файлам.
ТОП-сегодня раздела "Синхронизация"
 

скачать Samsung Smart Switch MobileSamsung Smart Switch Mobile 9.5.03.0

Samsung Smart Switch Mobile – обеспечивает беспроблемный переход на устройства Galaxy с других...

скачать NextcloudNextcloud 33.0.0

Приложение для Android, предназначенное для работы с файлами, хранящимися на сервере Nextcloud....

скачать Google ДискGoogle Диск 2.20.281.05.40

Google Диск – с облачным хранилищем ваша информация никогда не потеряется и будет доступна с...

скачать PocketPocket 8.32.3.0

Pocket – сохранит любую заметку, статью или ссылку, если вы захотите посмотреть ее позднее....

скачать DAEMON SyncDAEMON Sync 2.2.0.96

DAEMON Sync - облачный сервис от разработчиков популярной программы DAEMON Tools, с помощью которого...

скачать EasyCastEasyCast 5.2.1

Приложение для беспроводной трансляции контента с телефона на телевизор. Позволяет...

