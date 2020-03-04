doubleTwist для Android

doubleTwist 3.3.9 для Android

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Описание doubleTwist 3.3.9 для AndroidОписание   Скачать doubleTwist 3.3.9 для AndroidСКАЧАТЬ (24,52 Мб) Скриншоты doubleTwist 3.3.9 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика doubleTwist 3.3.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о doubleTwist 3.3.9 для AndroidОтзывы (0)  
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DoubleTwist - приложение "все-в-одном": музыка, подкасты, радио, видео и синхронизация медиаконтента между настольным компьютером и разнообразными мобильными устройствами на разных платформах.

Основные возможности:

  • Синхронизация музыки (в том числе плейлисты ITunes ) в вашем телефоне с Mac / PC через USB или AirSync по WiFi.
  • Скачивание легальных, высококачественных обложек альбомов для вашей музыки.
  • Смарт-плейлисты для быстрого доступа к самым популярным песням.
  • Подписка на подкасты без использования Mac / PC и получение новых эпизодов, загружающихся автоматически через 3G или WiFi.
  • Трансляция потоковой музыки, видео и фотографий на другие устройства, такие как Xbox, PS3, Sonos и Apple TV.
doubleTwist
doubleTwist
doubleTwist
doubleTwist
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыСинхронизация - Плееры
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Отзывы о программе doubleTwist

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