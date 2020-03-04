doubleTwist

AutoSync OnOff 1.2.0 для Android AutoSync OnOff - виджет для Android-смартфонов, позволяющий одним кликом включить/выключить автоматическую синхронизацию данных. Кроме этого, клик на виджете Phone + 3.2.6 для Android Phone + - утилита для смартфона или планшета на базе Android, с помощью которой упрощается управление всеми Вашими контактами и персонализируются входящие и DAEMON Sync 2.2.0.96 для Android DAEMON Sync - облачный сервис от разработчиков популярной программы DAEMON Tools, с помощью которого можно передавать файлы по сети, создавайте их резервные копии и

GDocs 0.8.14.1 для Android GDocs - простое приложение для доступа к Google Documents с Android-коммуникатора. Позволяет редактировать тексты, импортировать и экспортировать документы Boxcryptor 2.94.790 для Android Boxcryptor – зашифруйте свои файлы перед размещением их в облачных хранилищах. Использование шифрования не скажется на удобстве или быстроте работы с другими PaderSyncDAV 1.0.8 для Android PaderSyncDAV - WebDAV-клиент для коммуникаторов, работающих под управлением Android. PaderSyncDAV воляет получать доступ к удаленным объектам через защищенный