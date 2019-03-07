Samsung Smart Switch Mobile 3.6.00.17 для Android Samsung Smart Switch Mobile – обеспечивает беспроблемный переход на устройства Galaxy с других операционных систем. Перемещайте контакты, музыку, фото, календарь, OneNote 16.0.10730.20021 для Android OneNote – ваша записная книжка сохраняет заметки, поддерживает рукописный ввод и работает на ПК, Mac, Windows Phone, iPhone, iPad, Apple Watch, Android и Android Boxcryptor 2.71.614 для Android Boxcryptor – зашифруйте свои файлы перед размещением их в облачных хранилищах. Использование шифрования не скажется на удобстве или быстроте работы с другими

Google Диск 2.18.392.02.35 для Android Google Диск – с облачным хранилищем ваша информация никогда не потеряется и будет доступна с любого устройства. Фотографии, документы или другие файлы и папки можно Pocket 6.7.3.0 для Android Pocket – сохранит любую заметку, статью или ссылку, если вы захотите посмотреть ее позднее. Синхронизация позволяет сохранять данные для всех устройств, так что ваши DAEMON Sync 2.2.0.96 для Android DAEMON Sync - облачный сервис от разработчиков популярной программы DAEMON Tools, с помощью которого можно передавать файлы по сети, создавайте их резервные копии и