OneDrive для Android

OneDrive 5.27 для Android

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Описание OneDrive 5.27 для AndroidОписание   Скачать OneDrive 5.27 для AndroidСКАЧАТЬ (49,21 Мб) Скриншоты OneDrive 5.27 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика OneDrive 5.27 для AndroidСтатистика   Отзывы о OneDrive 5.27 для AndroidОтзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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OneDrive - облачный сервис хранилища данных от Microsoft, адаптированный для Android-устройств, с помощью которого можно загружать фотографии, видеоролики, важные документы и любые другие файлы, доступные пользователю с любого устройства и в любом месте, где есть интернет. Кроме того, здесь очень удобно делиться данными, отправляя знакомым и близким, например, интересные фотокадры. Для работы с сервисом потребуется бесплатная учетная запись Microsoft.

Основные возможности OneDrive:

  • Автоматическое размещение фотографий и видео с помощью функции архивации.
  • Просмотр всех своих файлов и присланных Вам.
  • Отправка ссылок на документы по электронной почте.
  • Возможность работы с файлами из OneDrive в других приложениях, включая приложения Office.
Что нового в OneDrive 5.27 для Android?
  • OneDrive теперь можно заблокировать не только путем ввода ПИН-кода, но и с помощью отпечатка пальца.
  • Благодаря новому представлению сетки ваши фотографии будут смотреться как никогда привлекательно, а на вкладке "Фото" можно будет легко увидеть, для каких фотографий создаются резервные копии.
OneDrive
OneDrive
OneDrive
OneDrive
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 303
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСинхронизация
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Отзывы о программе OneDrive

BOSS про OneDrive 4.0.4 для Android [27-04-2016]

Не возможно создать учётку всё время ошибка
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