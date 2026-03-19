VxKex NEXT для Windows

Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.3.2038 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:5.29 Мб
VxKex NEXT представляет собой набор расширений API для операционной системы Windows 7, предназначенный для запуска программ, изначально рассчитанных на более новые версии системы (Windows 8, 8.1 и 10), без необходимости обновления самой ОС. Это может быть полезно в случаях, когда требуется сохранить текущую среду, но при этом обеспечить совместимость с современным ПО.

Программа интегрируется в систему без изменения системных файлов и не использует постоянные фоновые службы. Активация выполняется для отдельных приложений через свойства файла или через отдельный инструмент настройки. В большинстве случаев дополнительная конфигурация не требуется, однако для некоторых программ предусмотрены рекомендации, доступные в документации. Работа основана на подключении дополнительных библиотек, которые реализуют недостающие функции API.

Список основных возможностей VxKex NEXT:

  • повышение совместимости Windows 7 с программами для более новых версий системы;
  • запуск приложений на базе Qt6 и Electron без обновления ОС;
  • включение поддержки для отдельных программ через свойства файла;
  • наличие глобальных настроек для управления списком приложений;
  • минимальное влияние на систему без изменения системных компонентов;
  • отсутствие фоновых служб и глобальных перехватов;
  • поддержка широкого набора приложений, включая браузеры, редакторы и инструменты разработки;
  • возможность ручной настройки для отдельных программ при необходимости.
