VxKex NEXT для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.3.2038 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|YuZhouRen86
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5.29 Мб
VxKex NEXT представляет собой набор расширений API для операционной системы Windows 7, предназначенный для запуска программ, изначально рассчитанных на более новые версии системы (Windows 8, 8.1 и 10), без необходимости обновления самой ОС. Это может быть полезно в случаях, когда требуется сохранить текущую среду, но при этом обеспечить совместимость с современным ПО.
Программа интегрируется в систему без изменения системных файлов и не использует постоянные фоновые службы. Активация выполняется для отдельных приложений через свойства файла или через отдельный инструмент настройки. В большинстве случаев дополнительная конфигурация не требуется, однако для некоторых программ предусмотрены рекомендации, доступные в документации. Работа основана на подключении дополнительных библиотек, которые реализуют недостающие функции API.
Список основных возможностей VxKex NEXT:
- повышение совместимости Windows 7 с программами для более новых версий системы;
- запуск приложений на базе Qt6 и Electron без обновления ОС;
- включение поддержки для отдельных программ через свойства файла;
- наличие глобальных настроек для управления списком приложений;
- минимальное влияние на систему без изменения системных компонентов;
- отсутствие фоновых служб и глобальных перехватов;
- поддержка широкого набора приложений, включая браузеры, редакторы и инструменты разработки;
- возможность ручной настройки для отдельных программ при необходимости.
