Music Player для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|KUCO Apps
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|25.33 Мб
Music Player — аудиоплеер для воспроизведения музыки с устройства. Приложение предназначено для работы с файлами разных форматов и обеспечивает удобный доступ к медиатеке без подключения к интернету.
Плеер поддерживает основные сценарии прослушивания: управление воспроизведением, создание списков и быстрый поиск. Встроенный эквалайзер позволяет настроить звучание с учетом предпочтений пользователя. Дополнительно предусмотрены инструменты для работы с файлами, включая обрезку треков и установку их в качестве мелодии вызова. Поддерживается управление через гарнитуру и Bluetooth, а также отображение элементов управления на экране блокировки.
Основные возможности Music Player:
- Поддержка популярных аудиоформатов и локального воспроизведения.
- Эквалайзер с настройкой частот и усилением баса.
- Просмотр библиотеки по трекам, альбомам, исполнителям, жанрам и папкам.
- Создание и редактирование пользовательских плейлистов.
- Поиск музыкальных файлов по устройству.
- Управление воспроизведением через гарнитуру и Bluetooth.
- Отображение управления на экране блокировки и в уведомлениях
- Режимы повторения и случайного воспроизведения.
- Таймер сна и функция музыкального будильника.
- Поддержка виджетов для рабочего стола.
- Обрезка аудиофайлов и установка мелодий вызова.
- Смена тем оформления интерфейса.
Аудиоплеер для любителей слушать и загружать музыку в соцсетях ВКонтакте и...
Мобильная версия популярного аудио проигрывателя. С плеером вы сможете прослушать...
Удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предлагает доступ к более чем...
Winamp — один из наиболее популярных аудио-плееров для ПК теперь доступен и для...
SoundCloud – знакомиться с новыми музыкальными жанрами и исполнителями с приложением гораздо...
Deezer – удобный сервис для прослушивания, поиска и коллекционирования музыкальных...
