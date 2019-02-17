Deezer Music – вместе с приложением вы получаете доступ к более 40 миллионам треков различных стилей и направлений. Соберите собственную коллекцию музыки, узнавайте о новинках и раннее незнакомых исполнителях благодаря персональным рекомендациям.

Основные возможности приложения включают:

Персональный плейлист FLOW, основанный на ваших предпочтениях.

Создание неограниченного количества плейлистов самим пользователем.

Поиск каналов с музыкой различных стилей.

Тексты песен.

Миксы на основе трека.

Используйте приложение на всех устройствах, что бы слушать любимую музыку из различных источников в любом месте.