Deezer для Android

Deezer 6.0.6.79 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Deezer 6.0.6.79 для AndroidОписание   Скачать Deezer 6.0.6.79 для AndroidСКАЧАТЬ (32,7 Мб) Скриншоты Deezer 6.0.6.79 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Deezer 6.0.6.79 для AndroidСтатистика   Отзывы о Deezer 6.0.6.79 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Deezer Music – вместе с приложением вы получаете доступ к более 40 миллионам треков различных стилей и направлений. Соберите собственную коллекцию музыки, узнавайте о новинках и раннее незнакомых исполнителях благодаря персональным рекомендациям.

Основные возможности приложения включают:

  • Персональный плейлист FLOW, основанный на ваших предпочтениях.
  • Создание неограниченного количества плейлистов самим пользователем.
  • Поиск каналов с музыкой различных стилей.
  • Тексты песен.
  • Миксы на основе трека.

Используйте приложение на всех устройствах, что бы слушать любимую музыку из различных источников в любом месте.

Что нового в Deezer 6.0.6.79 для Android?
  • Стрелка, показывающая треки в карточке Flow, была заменена кнопкой «Список треков».
  • Было исправлено несколько ошибок, о которых сообщили пользователи.
  • Deezer теперь доступен в приложении Waze.
Скриншоты Deezer:

Статус программы Условно-бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 556
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - другое
ТОП-сегодня раздела "Плееры"
 

Эквалайзер + 2.14.0 для Android

Эквалайзер + - возможность получить HD-качество звука с помощью 5-полосного эквалайзера и мощного усилителя громкости басов. Проигрыватель автоматически составит

Vk Media Player 3.9 для Android

VK Media Player - приложение для портативных устройств под управлением Android, с помощью которого можно прослушивать музыку в социальной сети ВКонтакте. С помощью

Pickplay Player 1.8a для Android

Pickplay Player - удобный музыкальный аудиоплеер с большим количеством функций и возможность загрузки понравившейся музыки из Вконтакте

zk.fm Player 2.4 для Android

Бесплатное Android-приложение, благодаря которому можно бесплатно слушать онлайн или скачать на свое мобильные устройство самые популярные и рейтинговые песни. Можно

Kodi 18.0 для Android

Бесплатный кроссплатформенный плеер с открытым исходным кодом станет центром медиа-развлечений. Слушайте музыку, открывайте фотографии, смотрите ТВ и фильмы из

AIMP 2.85 Build 720 для Android

AIMP – мобильная версия популярного аудио проигрывателя. С плеером вы сможете прослушать большинство форматов: mp3, wav, ogg, flac, mp4, ape и др. 10-полосный

скачать Adguard

Отзывы о программе Deezer

Admin

Отзывов о программе Deezer 6.0.6.79 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 