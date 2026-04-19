EyeRest для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Размер:92.75 Мб
Размер:92.75 Мб
СКАЧАТЬ
EyeRest скриншот № 1
EyeRest скриншот № 2
EyeRest скриншот № 3
EyeRest скриншот № 4

EyeRest — приложение для контроля перерывов при работе за компьютером, ориентированное на снижение нагрузки на глаза и поддержание комфортного режима работы. Программа помогает организовать регулярные паузы, напоминая о необходимости отвлечься от экрана. В основе лежит система двух типов перерывов: короткие для отдыха глаз и более длительные для общего восстановления.

Присутствует возможность задать собственные интервалы, регулируя частоту и длительность перерывов в зависимости от режима работы. Для оповещения используются визуальные и звуковые сигналы. Дополнительно предусмотрен доступ к упражнениям, которые можно выполнять во время отдыха.

EyeRest также включает модуль статистики. Программа фиксирует активность пользователя, учитывает выполненные и пропущенные перерывы, а также отображает общее время работы за выбранный период. Данные представлены в удобном виде и могут быть экспортированы для последующего анализа.

Возможности EyeRest:

  • регулировка интервалов коротких и длительных перерывов;
  • визуальные и звуковые уведомления о необходимости сделать паузу;
  • отслеживание активности и соблюдения режима перерывов;
  • отображение статистики по выполненным и пропущенным паузам;
  • учет общего времени работы за компьютером;
  • доступ к упражнениям для отдыха во время перерывов;
  • экспорт данных для анализа.
Отзывы о программе EyeRest

Admin

Отзывов о программе EyeRest 1.3.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв