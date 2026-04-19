EyeRest — приложение для контроля перерывов при работе за компьютером, ориентированное на снижение нагрузки на глаза и поддержание комфортного режима работы. Программа помогает организовать регулярные паузы, напоминая о необходимости отвлечься от экрана. В основе лежит система двух типов перерывов: короткие для отдыха глаз и более длительные для общего восстановления.

Присутствует возможность задать собственные интервалы, регулируя частоту и длительность перерывов в зависимости от режима работы. Для оповещения используются визуальные и звуковые сигналы. Дополнительно предусмотрен доступ к упражнениям, которые можно выполнять во время отдыха.

EyeRest также включает модуль статистики. Программа фиксирует активность пользователя, учитывает выполненные и пропущенные перерывы, а также отображает общее время работы за выбранный период. Данные представлены в удобном виде и могут быть экспортированы для последующего анализа.

Возможности EyeRest: