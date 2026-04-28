Feex — приложение для контроля системных ресурсов и управления процессами в Windows, которое дополняет стандартный диспетчер задач, предоставляя расширенную информацию о состоянии системы и работе программ. После авторизации утилита собирает сведения о конфигурации компьютера и отображает текущие показатели: загрузку процессора, использование памяти, сетевую активность и список наиболее ресурсоемких задач.

Встроенный монитор процессов позволяет просматривать запущенные приложения и получать пояснения по каждому из них. Сервис использует алгоритмы анализа, чтобы выводить описание процессов, технические данные и базовую оценку их безопасности. Помимо текущих показателей, Feex сохраняет статистику и формирует графики, что помогает отслеживать изменения нагрузки и выявлять отклонения в работе системы.

Система ведет журнал использования ресурсов и отображает данные по ЦП, памяти и операциям с диском в виде временных шкал. Для каждого процесса доступны дополнительные сведения, включая характеристики исполняемого файла. Приложение также содержит инструменты для обслуживания системы, включая удаление программ, очистку временных данных и функции оптимизации.

Список основных возможностей Feex: