Feex для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.18.4 Alpha | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Feex
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|192.82 Мб
|СКАЧАТЬ
Feex — приложение для контроля системных ресурсов и управления процессами в Windows, которое дополняет стандартный диспетчер задач, предоставляя расширенную информацию о состоянии системы и работе программ. После авторизации утилита собирает сведения о конфигурации компьютера и отображает текущие показатели: загрузку процессора, использование памяти, сетевую активность и список наиболее ресурсоемких задач.
Встроенный монитор процессов позволяет просматривать запущенные приложения и получать пояснения по каждому из них. Сервис использует алгоритмы анализа, чтобы выводить описание процессов, технические данные и базовую оценку их безопасности. Помимо текущих показателей, Feex сохраняет статистику и формирует графики, что помогает отслеживать изменения нагрузки и выявлять отклонения в работе системы.
Система ведет журнал использования ресурсов и отображает данные по ЦП, памяти и операциям с диском в виде временных шкал. Для каждого процесса доступны дополнительные сведения, включая характеристики исполняемого файла. Приложение также содержит инструменты для обслуживания системы, включая удаление программ, очистку временных данных и функции оптимизации.
Список основных возможностей Feex:
- Отслеживание загрузки процессора, памяти и сети в реальном времени.
- Просмотр списка активных процессов с подробной информацией.
- Вывод пояснений по процессам и базовая оценка их безопасности.
- Сохранение и отображение исторических данных о нагрузке.
- Анализ использования ресурсов с помощью графиков.
- Отображение характеристик исполняемых файлов и хешей.
- Встроенный деинсталлятор приложений.
- Очистка кэша и временных файлов.
- Инструменты для устранения снижения производительности.
Отзывы о программе Feex
Admin
Отзывов о программе Feex 0.18.4 Alpha пока нет, можете добавить...